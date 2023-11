Bitcoin cumplió 15 años. Así ha cambiado el mundo

Por staff

01/11/2023

Fue el 31 de octubre de 2008, anunciando a través de tu “whitepaper” que llegaste al mundo con una nueva propuesta para hacer transacciones e intercambiar valor. Con solo 15 años, has provocado una revolución que ha impactado a las personas y empresas con la digitalización de las finanzas, ¿quién lo iba a imaginar así? Y es que hablar de cripto es también hablar de ti.

Todo empezó con un artículo publicado por tu creador, Satoshi Nakamoto, quien te dio tu nombre “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” y propuso la creación de una moneda descentralizada que permitiera operaciones más rápidas, seguras y que guardara en su código la historia de cada transacción realizada contigo, buscaba alternativas al sistema financiero tradicional y lo logró dando espacio para la creación de todas las criptomonedas que surgieron después de ti.

Le llamamos “bitcoin” a tu criptomoneda y “Bitcoin” a la red que sostiene todas tus operaciones e interacciones; con el paso del tiempo han surgido muchas otras redes que te tienen como criptodivisa favorita. ¿Sabías que eres la moneda digital consentida de las personas en Latinoamérica? Estás en el 48% de las billeteras digitales de Bitso, por tu crecimiento y seguridad.

Ahora que cumples 15 años, queremos reconocer lo mucho que has crecido, todas las vidas en las que has impactado y la importancia que has tenido en este tiempo, al día de hoy eres valuado en cerca de 34 mil 400 dólares. Tu popularidad te mantiene constantemente en el número 1 por tu capitalización y el volumen de trading, y alcanzaste un máximo histórico de 68 mil 790 dólares. De hecho, algunas personas que confiaron en ti desde el inicio obtuvieron grandes ganancias con tu crecimiento y al día de hoy continúas siendo una de las inversiones con mayor valor según los expertos.

Para tu cumpleaños, vamos a festejarte con pizzas, ¿te acuerdas que la primera compra que se hizo contigo fueron dos pizzas? En aquel momento estabas por cumplir dos años, era mayo de 2010, y Laszlo Hanyecz pagó 10 mil bitcoins por esa primera transacción histórica. Y creciste tanto, que hoy en día esa operación tendría un valor de 331 millones de dólares.

Actualmente sigues siendo una criptodivisa con un toque enigmático, tanto como tu creador, pues no sabemos quién es realmente Satoshi Nakamoto. Aún así, en la comunidad cripto nos emociona reconocer la importancia que tuvo su idea, porque gracias a su trabajo ahora tenemos operaciones mucho más eficientes que han ayudado a que muchos negocios se expandan, a que más personas tengan acceso a servicios financieros y a acortar las barreras entre países gracias a la tecnología cripto.

En solo quince años nos hiciste ver que había una nueva forma de hacer operaciones de valor, que contigo podíamos saber todo lo que pasaba por tu código y acercarnos a las finanzas del futuro. Es por esto que incluso eres una moneda de curso legal en algunos países, y eres aceptada en negocios digitales y físicos. Has crecido mucho en este tiempo, y sabemos que seguiremos creciendo a tu lado.

