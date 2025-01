Bitcoin: El FMI ganó la pulseada a El Salvador

31/01/2025

(El Salvador) El Salvador fue la primera nación del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal y ahora es también la primera en abandonarlo. El Parlamento salvadoreño —controlado por el oficialismo— acaba de aprobar, con un bajo perfil, una reforma a la Ley Bitcoin que deja sin efecto su uso como moneda oficial, por lo que queda a discreción de los usuarios.

Este jueves por la mañana se conoció la sorpresiva decisión de El Salvador: a partir de ahora, Bitcoin (BTC) dejará de ser moneda de curso legal y pasará a ser un medio de pago optativo.

Según confirmó Nayib Bukele, presidente de El Salvador, esta decisión fue tomada a pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de un acuerdo técnico por unos u$s1.400 millones para respaldar la agenda de reformas del gobierno.

Por otro lado, hoy el mercado inició a la baja, y surgen dudas sobre si esta decisión afectó la cotización del activo y qué consecuencias podría tener en el futuro.

Los diputados modificaron seis artículos y derogaron tres de los 16 que tenía la ley, vigente desde hace poco más de tres años. Desde ahora, el bitcoin no será considerado una “moneda”; su aceptación pasa de obligatoria a voluntaria y no servirá para pagar impuestos. Las modificaciones fueron hechas a regañadientes por parte del oficialismo. Pese a ser muy activo en redes sociales, el presidente Bukele no ha dicho nada al respecto.

Bukele vendió la implementación del bitcoin como uno de sus mayores aciertos ante el mundo y prometió a la población salvadoreña “prosperidad económica y libertad financiera”. En ese mismo año, El Salvador llegó a ser llamado “el país del bitcoin”, pero para finales de 2022 el 91,7% de la población creía que su economía seguía igual o peor, según las encuestas. A mediados de 2024, un estudio del Banco Central de Reserva reveló que en El Salvador había 55.000 pobres más que el año anterior.

Recientemente, el Gobierno publicó un sitio web llamado Bitcoin Office en el que apenas pueden verse algunos datos. Según el sitio, para este martes el Gobierno salvadoreño poseía una reserva de 6.049,18 bitcoins, equivalentes a 637,3 millones de dólares. El sitio no revela, por ejemplo, si el Gobierno ha vendido bitcoins ni qué se ha hecho con esa ganancia ni quién la administra.

