Bitcoin sigue por debajo de los $ 57.000, mientras que los inversores se enfocan en las altcoins

Por staff

21/01/2022

Bitcoin mostró algunos signos positivos de recuperación después del fin de semana reciente. Sin embargo, el valor de Bitcoin continúa cayendo nuevamente. En el mercado de divisas, el Bitcoin se cotiza a un valor de $ 57.000, y en el mercado local, el valor de Bitcoin es incluso menor.

Después del anuncio del proyecto de ley de criptomonedas, el valor de mercado de las criptomoneda se redujo en un 15%. Después de alcanzar el récord histórico, Bitcoin ha caído un 10% en solo una semana. La caída de Bitcoin está impulsada por el proyecto de ley de los Estados Unidos firmado por Joe Biden. El proyecto de ley requiere que todos los corredores de criptomonedas testifiquen sus transacciones con el IRS.

Dado que Bitcoin es la criptomoneda más grande, influye en el valor de mercado de otras criptomonedas. A pesar de esta caída de las criptomonedas, las operaciones de trading siguen siendo muy rentables. Si tiene problemas para comenzar su viaje de trading, debe visitar sitios web como la aplicación aquí. Y no es solo Bitcoin. Ethereum también ha luchado correspondientemente durante una semana.

Echemos un vistazo a las últimas actualizaciones con respecto a las criptomonedas.

¿Qué son las altcoins?

Las altcoins son cualquier otra criptomoneda que no sea Bitcoin. Bitcoin fue la principal criptomoneda, y Satoshi Nakamoto, el inventor japonés desconocido, creó Bitcoin en 2008, y el primer software de Bitcoin fue público a nivel mundial en 2009. Después de Bitcoin, Vitalik Buterin, un programador ruso, lanzó un modelo robusto basado en Blockchain que tiene su moneda, Ether. Ether fue la primera altcoin robusta en el mercado de las criptomonedas.

El mercado de altcoins consta de más de 10.000 criptomonedas diferentes. Por supuesto, crear una criptomoneda no es tan difícil. La gente incluso crea criptomonedas por diversión. Sin embargo, las monedas alternativas con aplicaciones de la vida real se están volviendo extremadamente populares en el mercado de las criptomonedas.

¿Las altcoins afectan el valor de mercado de Bitcoin?

Las altcoins no parecen afectar el valor de mercado de Bitcoin directamente, pero sí indirectamente. Dado que las altcoins llegaron después de Bitcoin, estas tienen una tecnología mucho más avanzada que la de Bitcoin. Además, las altcoins robustas tienen múltiples aplicaciones de la vida real. Las altcoins ofrecen a los inversores la oportunidad de diversificar sus participaciones.

Las Altcoins más populares son Monero, XRP, Cardano y Shiba Inu. La lista de los mayores ganadores en capitalización de mercado de monedas incluye ALL BEST ICO, Mars Space X, Genshin ShibInu, Solar Energy, Defiville, HyperDAO, Mini BTC, MrWeb Finance, NELO Metaverse, D-Skyscraper, Angry Squid, SHIBA Light, Solar Bear, Token Qrkita, Crypto Motorcycle, Doge Gamer, B. Protocol, Octopus Protocol, NFT trader, Keys Token, Ninja Fantasy Token, Junior Shiba, MTVX, Cops Cloud Payment, Sono coin, HoDooi.com, Degem, Valobit Y Onyx.

Grandes perdedores, según la capitalización de mercado

La lista de los grandes perdedores en cuanto a capitalización de mercado incluye Snowball Snowbank, Tanuki Token, Economics, Hatter, Snoop DAO, Baby Catecoin, Daddy Ethereum, AltCrusaders, Edwin Finance, Fountain, Santa Floki, BSC Mithril, Safe Blast, The Spartans, Jupiter, Nidhi Dao, Pittys, ROBOT SHIB, Sharman King Inu, Satoru Inu, XEUS, Lil Floki, Pomeranian, ZEON, Degen Ape Club, Mes Chain, Hippie Inu, Ever Dot, Black Shiba INU y The Realm Defenders.

Ripple y Cardano

Los inversores convencionales están saltando hacia las altcoins, según el rastreador del mercado. Las criptomonedas como Cardano y Uni Swap han mostrado un crecimiento fenomenal en los últimos días. Ripple, un modelo basado en Blockchain, se inclina correspondientemente junto con estas altcoins. La stable coin, Tether, ha disminuido en las últimas 24 horas. Sin embargo, la disminución no es tan significativa. En el intercambio de criptomonedas local, el precio de Tether disminuyó un 18%.