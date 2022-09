Bitfinex habilita depósitos y retiros de tokens Tether en el protocolo NEAR

Por staff

16/09/2022

Bitfinex habilitó a sus usuarios para depositar y retirar tokens Tether vinculados al dólar estadounidense (USDt) en el Protocolo NEAR (NEAR), una blockchain de capa 1 de alta velocidad, bajo costo de transacción y carbono neutral.

NEAR ofrece servicios como NEAR Names que no están sujetos a las posibles altas tarifas de gas en redes como Ethereum, mientras que el protocolo tiene un mínimo de 2500-3000 transacciones por segundo (TPS). El Protocolo NEAR también ha sido premiado con el sello de producto neutral para el clima de South Pole.

El lanzamiento de USDt en NEAR es la decimotercera blockchain en la que USDt está disponible, sumándose a Algorand, Avalanche, Simple Ledger Protocol (SLP) de Bitcoin Cash, Ethereum, EOS, Liquid Network, Omni, Kusama, Polkadot, Tron, Tezos y Solana.

“Estamos encantados de añadir otra blockchain para que nuestros clientes puedan desplegar sus tokens Tether”, dijo Paolo Ardoino, CTO en Bitfinex. “La blockchain NEAR es un foco de creciente interés en la economía de los tokens digitales y estoy seguro de que nuestros usuarios apreciarán tener exposición a su floreciente ecosistema.”

El mecanismo de fragmentación de NEAR, Nightshade, está construido para aumentar la escalabilidad y la seguridad, según el protocolo. Además, NEAR pretende centrarse en la usabilidad, tanto para los desarrolladores como para los usuarios. Los desarrolladores del protocolo NEAR están creando aplicaciones descentralizadas (dapps) en diversos sectores, como el financiero, el de los juegos y el de los tokens no fungibles (NFT).



USDt es compatible con numerosas plataformas de comercio electrónico y pasarelas de pago, y ya ofrece pagos más rápidos en comparación con muchas tarjetas de crédito y débito, y los sistemas de pago tradicionales.