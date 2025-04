Bitget actualiza su Programa de Incentivo de Liquidez con reembolsos a los mejores creadores para operadores institucionales

24/04/2025

VICTORIA, Seychelles, April 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, principal bolsa de criptomonedas y Web3, ha anunciado una importante actualización de su Programa de Inventivo de Liquidez, que entrará en vigencia el 1 de mayo de 2025. El programa renovado introduce una estructura de comisiones más competitiva, mayores recompensas y una cobertura ampliada de los mercados al contado y de futuros. Esta actualización estratégica se alinea con el compromiso de Bitget de servir en 2025 a los inversores institucionales, mejorando la capacidad de liquidez y la eficiencia de negociación en toda su plataforma.

El programa actualizado introduce un sistema escalonado con incentivos de comisiones líderes en el mercado, que incluyen reembolsos para los creadores de hasta el -0,012 % en contratos al contado y el -0,005 % en futuros, y comisiones para los tomadores a partir de tan solo el 0,02 % y el 0,025 %, respectivamente. Por primera vez, los reembolsos a los creadores se aplicarán a los principales pares de negociación de contratos perpetuos, como BTCUSDT y ETHUSDT, lo que aumentará significativamente las recompensas para los proveedores de liquidez y las empresas de negociación de alta frecuencia. Alrededor de 130 pares de futuros disfrutan en la actualidad de las tarifas de primer nivel de Bitget, y se agregarán más en los próximos meses tras la revisión periódica de la liquidez.

Para acelerar aún más su incorporación, los nuevos proveedores de liquidez pueden presentar sus registros históricos de negociación para subir de nivel, lo que les dará acceso a mejores tarifas y mayores límites de tarifa API desde el inicio.

“En 2025, una de nuestras esenciales prioridades estratégicas es la expansión del ecosistema institucional de Bitget. Con la mejora de nuestros incentivos de liquidez, pretendemos crear un entorno más atractivo y sostenible para los creadores de mercado y los operadores profesionales. Una fuerte participación institucional no solo impulsa la profundidad del mercado, sino que también contribuye a la adopción masiva de criptomonedas”, afirmó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget.

Este anuncio se realiza tras la reciente actualización de Bitget de sus servicios de préstamos institucionales, que ahora admiten más de 50 activos de garantía con plazos de préstamo flexibles de hasta 12 meses, lo que proporciona a las instituciones un acceso escalable y eficiente al capital. Simultáneamente, Bitget ha lanzado operaciones en directo solo por invitación para su Cuenta Unificada, que permite a los operadores profesionales gestionar posiciones al contado, con margen y de futuros en una interfaz simplificada. En su conjunto, estas mejoras constituyen una parte fundamental de la estrategia institucional más amplia de Bitget, cuyo objetivo es ofrecer una infraestructura fluida y de alto rendimiento que satisfaga las necesidades cambiantes de las sofisticadas empresas de negociación.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3 del mundo. Bitget, que atiende a más de 100 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, se compromete a ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su función pionera de copy trading (copiar operaciones) y otras soluciones para operar, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, el precio de Ethereum y a precios de otras criptomonedas. Anteriormente conocido como BitKeep, Bitget Wallet es un monedero criptográfico multicadena de primera clase que ofrece una amplia gama de soluciones y características Web3, incluyendo la funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp, y mucho más.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO Y LATINOAMÉRICA, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, conviene buscar asesoramiento financiero independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información que contiene este documento no debe interpretarse como asesoramiento financiero. Para obtener más información, consulte nuestras Condiciones de uso.

