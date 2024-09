Bitget and Foresight Ventures invierte 30 millones de dólares en el Blockchain TON para acelerar el crecimiento de proyectos basados en Telegram

24/09/2024

VICTORIA, Seychelles, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3 del mundo, y Foresight Ventures, una empresa líder de inversión Web3, han anunciado una inversión estratégica de 30 millones de dólares en el Blockchain TON (La Red Abierta). Esta inversión se asignará mediante la adquisición de tokens de TON y tiene el objetivo de acelerar aún más la adopción de Tap-to-Earn, GameFi así como nuevas tendencias emergentes dentro del ecosistema TON.

Los proyectos basados en TON presentan un fuerte caso práctico para la adopción en masa mediante el ecosistema Telegram, que ha visto un crecimiento sustancial en años recientes a medida que expande sus ofertas a nuevas empresas Web3. Según un informe reciente de TON a cargo de Bitget Research, el Blockchain TON, que obtiene beneficios de los 950 millones de usuarios de Telegram, se ha convertido rápidamente en uno de los blockchains de más rápido crecimiento en 2024. Ha experimentado un crecimiento de más de diez veces en transacciones en cadena, ecosistema TVL y volumen de operaciones DEX, con dApps virales como Catizen, DOGS y Tomarket, captando a millones de usuarios.

El compromiso con el Blockchain TON llega en un momento en el que Bitget ha presenciado un crecimiento sorprendente en su base de usuarios. Al enfocarse en el desarrollo del ecosistema y en la expansión de sus servicios, Bitget ha visto un crecimiento en el número de usuarios a nivel global que alcanzó 45 millones en el 3er trimestre de 2024, casi duplicando el número de usuarios en los últimos 12 meses. Este aumento se atribuye en parte a la creciente demanda de proyectos innovadores, en especial los impulsados por plataformas como TON.

En 2024, Bitget Wallet contribuyó al ecosistema TON con TONNECT 2024, un gran evento en línea con el propósito de acelerar el crecimiento de las dApps emergentes en el ecosistema TON. Gracias al interés creciente de los usuarios de TON en la cartera descentralizada de Bitget, Bitget Wallet continuamente encabeza las estadísticas en todas las aplicaciones de Nigeria, superando a aplicaciones famosas en todo el mundo como TikTok y WhatsApp en la tienda de aplicaciones de Apple.

“A medida que Bitget continúa CREANDO en torno a la Red Abierta, nuestra inversión en el ecosistema TON proporciona una sólida base para impulsar iniciativas que vayan en armonía con nuestra visión. Al integrar nuestra experiencia en infraestructura criptográfica con la arquitectura descentralizada de TON, estamos bien posicionados para fortalecer el desarrollo de soluciones y productos innovadores. Juntos estamos acercado la industria criptográfica a la adopción masiva más que nunca antes”, comentó Gracy Chen, directora general de Bitget.

“El aumento del ecosistema TON representa la mayor oportunidad de crecimiento en el mercado de criptomonedas este año, y en los próximos 3 a 5 años. En los últimos seis meses, TVL de TON ha aumentado 18 veces, alcanzando los 350 millones de dólares”. Forest Bai, cofundador y director general de Foresight Ventures, indicó: “Actualmente, el ecosistema cuenta con más de 1.000 dApps, con muchas aplicaciones que tienen millones de usuarios. Esperamos continuar apoyando a los desarrolladores dentro del ecosistema TON, proporcionando apoyo en inversión, incubación y mercadeo”.

Con la inversión de 30 millones de dólares, Bitget y Foresight Ventures participarán con más fuerza en los planes de desarrollo futuros del Blockchain TON, apoyando la aparición y el lanzamiento de más dApps exitosas en TON.

