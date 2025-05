Bitget anuncia alianza estratégica con SWEAT para impulsar la economía del movimiento en Web3

11/05/2025

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, May 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la principal empresa de intercambio de criptomonedas y Web3 del mundo, anunció su alianza estratégica con SWEAT, el ecosistema pionero de la economía del movimiento, con el objetivo de reducir las barreras de entrada para el público de Web2 y conectar de forma fluida con el entorno Web3. La alianza se dio a conocer en el Dubai Esports Festival 2025 (DEF), donde los asistentes experimentaron el futuro de primera mano mediante actividades interactivas que convierten la actividad física en recompensas de criptomonedas.

Desde el aeropuerto de Dubái hasta Sheikh Zayed Road, las vallas publicitarias más destacadas de la ciudad transmiten ahora un mensaje contundente: Walk into Crypto—Step. Sweat. Score. (Avanza hacia el mundo cripto: camina, suda, gana.). “Convertimos la actividad física en empoderamiento financiero”, declaró Oleg Fomenko, cofundador y director ejecutivo de SWEAT. “Se trata de recompensar el comportamiento más natural del ser humano —el movimiento— con propiedad digital”.

Por su parte, Vugar Usi Zade, director de Operaciones de Bitget comentó: “Nuestra misión siempre ha sido tender un puente entre Web2 y Web3, ¿qué mejor manera de hacerlo que a través de algo tan universal como el movimiento? Esta alianza hace que las criptomonedas sean accesibles de la forma más humana posible: mediante el movimiento natural cotidiano”.

La colaboración presenta innovaciones de vanguardia, como Mia, la entrenadora de movimiento con inteligencia artificial de SWEAT y funciones ampliadas de billetera multicadena. Asimismo, para Bitget, esta alianza representa otro paso estratégico en su visión de conectar de manera simple las economías digitales tradicionales y descentralizadas. “Estamos construyendo puentes, no muros”, enfatizó Vugar. “Al encontrarnos con los usuarios en su entorno cotidiano, en este caso a través de su movimiento diario, estamos creando las vías de acceso más naturales hacia Web3. Ya sea que sea entusiasta del ejercicio o tenga curiosidad por las criptomonedas, esta alianza facilita la transición de manera sencilla y gratificante”.

Esto no es simplemente otra colaboración en la industria; se trata de un movimiento que fusiona el bienestar físico con las finanzas, y que redefine la forma en que las personas interactúan con los activos digitales. SWEAT y Bitget están escribiendo el siguiente capítulo en la adopción masiva de las criptomonedas al transformar la rutina en una oportunidad financiera. A medida que el horizonte de Dubái se ilumina con vallas publicitarias de SWEAT x Bitget queda claro que: el futuro de Web3 no se trata solo de sentarse a observar gráficos; a veces, hay que moverse para demostrarlo.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la principal plataforma de bolsa de criptomonedas y Web3 del mundo. Con más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la plataforma de bolsa Bitget está comprometida a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su función pionera de copia de operaciones (copy trading) y otras soluciones de intercambio, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, precio de Ethereum y otras criptomonedas. Anteriormente conocida como BitKeep, Bitget Wallet es una billetera criptográfica multicadena de primera clase que ofrece una amplia variedad de soluciones y características Web3, que incluyen la funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp y mucho más.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO Y LATINOAMÉRICA, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a adoptar el futuro de la criptomoneda.

Para obtener más información, visite: el sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Acerca de SWEAT

SWEAT es una plataforma Web3 que fomenta la actividad física al recompensar a los usuarios por moverse. Utiliza el token $SWEAT, que se gana con pasos, para transformar el movimiento en un valor que puede usarse, crecer, intercambiarse o gastarse en la Economía del Movimiento. El token se almacena en SWEAT Wallet, una aplicación móvil con más de 20 millones de descargas y más de 3 millones de usuarios activos mensuales. Al descargar SWEAT Wallet de forma gratuita, los usuarios de todo el mundo pueden comenzar a ganar $SWEAT y unirse a la Economía del Movimiento, en la que cada paso cuenta.

