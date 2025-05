Bitget celebra el Día de la Pizza Bitcoin distribuyendo más de 5.000 pizzas en más de 20 ciudades de todo el mundo

21/05/2025

VICTORIA, Seychelles, May 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la empresa líder en intercambio de criptomonedas y Web3, celebra el Día de la Pizza Bitcoin, por lo que ha organizado eventos en los cinco continentes y distribuido pizzas a más de 2.000 personas. Entre el 19 y el 22 de mayo se celebrarán encuentros en ciudades como Abuja, Ciudad del Cabo, Buenos Aires, São Paulo, Ciudad de México, Lisboa, Barcelona, Florencia, Catania, Turín, Milán, Atenas, Metro Manila, Penang, Tirana, Praga, Dubái, Taipéi y Ciudad Ho Chi Minh.

El Día de la Pizza Bitcoin, que se celebra el 22 de mayo de cada año, nos recuerda la histórica compra de dos pizzas por 10.000 Bitcoins realizada por Laszlo Hanyecz en 2010, una operación que demuestra el inmenso potencial de Bitcoin como medio de intercambio. La modesta transacción, que entonces rondaba un valor de 41 dólares, se estima actualmente en cerca de 1.000 millones de dólares. El día se ha convertido en un símbolo de la evolución de Bitcoin, que ha pasado de ser un experimento de nicho a convertirse en la piedra angular del emergente espacio de innovación financiera.

Las celebraciones de este año están destinadas a tender puentes entre la criptocomunidad mundial, al ofrecer a sus partidarios, operadores y nuevos participantes la oportunidad de entablar un diálogo sobre la trayectoria de Bitcoin y el futuro de las finanzas descentralizadas. En los eventos, que compaginan la creación de redes informales con debates educativos, se refuerza la creciente relevancia de Bitcoin en un entorno económico cambiante.

“Todos los años celebramos el Día de la Pizza Bitcoin porque nos recuerda lo lejos que ha llegado el sector: de 10.000 BTC equivalentes a unos 40 dólares hasta alcanzar en la actualidad un valor cercano a 1.000 millones de dólares. Representa el paradigma del éxito de cualquier vehículo financiero de la historia. Para nosotros, en Bitget, es uno de los días favoritos de intercambio con la comunidad y de reflexión sobre el increíble viaje del que todos hemos formado parte”, afirma Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget.

Al organizar eventos en diversas regiones como África, América Latina, Europa y Asia, Bitget muestra su apoyo a las criptocomunidades locales, al favorecer una mayor participación en un criptoespacio en plena evolución. Las reuniones ponen de relieve cómo la historia de Bitcoin tiene un alcance mundial y ha trascendido las fronteras. Iniciativas de este tipo sirven para recordar los principios que seguirán impulsando la adopción de la innovación, la resiliencia y la visión conjunta de las criptomonedas.

Acerca de Bitget

Bitget se estableció en 2018 y es la empresa líder a nivel mundial en intercambio de criptomonedas y Web3. La bolsa Bitget brinda sus servicios a más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, y está comprometida en ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su característica pionera de copy trading y otras soluciones de operaciones, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, Ethereum y de otras criptomonedas. Anteriormente conocida como BitKeep, Bitget Wallet es una billetera de criptomonedas de cadenas múltiples de clase mundial que ofrece una gran variedad de soluciones y características integrales Web3 que incluyen funcionalidad de billetera, token swap, NFT Marketplace, navegador DApp, y mucho más.

Bitget está a la vanguardia en impulsar la adopción de criptomonedas mediante alianzas estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA, así como socio a nivel mundial de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro en boxeo) e İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a adoptar el futuro de las criptomonedas.

