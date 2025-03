Bitget continúa fortaleciendo las iniciativas comunitarias en febrero, como demuestra el informe de transparencia

12/03/2025

VICTORIA, Seychelles, March 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la empresa líder en intercambio de criptomonedas y Web3, ha publicado su informe de transparencia de febrero de 2025, lo que marcó otro mes histórico de reconocimiento de la industria y crecimiento del ecosistema. El impulso de la innovación, las decisiones empresariales estratégicas y una fuerte demanda de plataformas confiables han llevado al ecosistema a expandirse superando las expectativas.

A principios de febrero, Bitget ocupó el puesto número 8 en la prestigiosa lista de Forbes de las principales bolsas de criptomonedaslos más confiables, lo que refuerza su dedicación a la seguridad y la transparencia. Este reconocimiento es el resultado de los continuos esfuerzos de Bitget por construir una plataforma resiliente y confiable entre los usuarios. Para fortalecer aún más su presencia mundial, Bitget obtuvo con éxito la licencia de Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (Virtual Asset Service Provider, VASP) en Bulgaria, lo que le permite expandir sus servicios en virtud del marco normativo de los mercados de criptoactivos (MiCA, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea.

Para celebrar un impresionante 2024, Bitget distribuyó un total de 70 millones de dólares en bonificaciones a sus empleados. Esta distribución de bonificaciones récord demuestra el fuerte crecimiento de Bitget y es un reconocimiento al esfuerzo del equipo por impulsar el crecimiento. Con el apoyo y la innovación impulsados ​​por la comunidad, Bitget anunció el lanzamiento de una nueva ronda de Bitget Builders, liderada por Vugar Usi Zade, director de operaciones de Bitget.

En febrero también se produjo el mayor hackeo en el sector de las criptomonedas, y Bybit sufrió pérdidas por un valor de $1,500 millones de dólares. Como muestra de solidaridad, Bitget brindó su apoyo con la transferencia de fondos para respaldar los retiros. Al priorizar las medidas de seguridad y la colaboración, Bitget se mantiene firme en su objetivo de reforzar la confianza en el sector de las criptomonedas.

Bitget sigue experimentando un crecimiento impresionante, y ya cuenta con más de 100 millones de usuarios en todo el mundo. La plataforma cuenta con un volumen de transacciones diario de $20,000 millones de dólares y ha experimentado una importante participación tanto en los mercados al contado como en los de futuros. Con una base de usuarios en crecimiento, Bitget da prioridad a la seguridad, y su Fondo de Protección mantiene un valor de $600 millones de dólares para que los usuarios puedan operar con confianza.

Para ampliar su oferta, Bitget se integró con Callpay, lo que permite a los usuarios sudafricanos realizar depósitos directamente en ZAR. Bitget Wallet introdujo el programa de staking de USDT para que los usuarios obtengan ingresos pasivos, también introdujo el staking onchain de BGB y también integró Abstract Mainnet para simplificar el acceso onchain.

Bitget obtuvo una alta calificación en la gestión de liquidez en una investigación sobre cómo afecta la profundidad de liquidez de las bolsas centralizadas a las experiencias de los usuarios. Bitget también publicó un informe sobre sus iniciativas de contratación impulsadas por IA, destinadas a mejorar las prácticas de contratación y la calidad de los candidatos.

Bitget avanzó en sus iniciativas de responsabilidad social corporativa (CSR, por sus siglas en inglés) y lanzó el primer Programa de Graduados de Bitget diseñado para contratar y capacitar la próxima generación de talentos web3.

Con sus avances estratégicos, la ampliación del cumplimiento normativo y un enfoque en la innovación impulsada por el usuario, Bitget sigue contribuyendo a la aceleración de las criptomonedas en todo el mundo. A medida que la empresa avanza, su misión sigue siendo fomentar un ecosistema de criptomonedas seguro, transparente e inclusivo para los usuarios de todo el mundo.

Para acceder al informe de transparencia completo, visite aquí.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3 del mundo. Bitget, que atiende a más de 100 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, se compromete a ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su función pionera de copy trading (copiar operaciones) y otras soluciones para operar, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, el precio de Ethereum y a precios de otras criptomonedas. Anteriormente conocido como BitKeep, Bitget Wallet es un monedero criptográfico multicadena de primera clase que ofrece una amplia gama de soluciones y características Web3, incluyendo la funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp, y mucho más.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO Y LATINOAMÉRICA, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

Para obtener más información, visite: el sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, conviene buscar asesoramiento financiero independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información que contiene este documento no debe interpretarse como asesoramiento financiero. Para obtener más información, consulte nuestras Condiciones de uso.

