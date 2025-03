Bitget designa a Intae Song como director de ventas para impulsar nuevas oportunidades de crecimiento

11/03/2025

VICTORIA, Seychelles, March 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3 del mundo, ha designado a Intae Song director de ventas, conmemorando así un punto de inflexión fundamental durante su permanencia en la compañía. Como uno de los primeros empleados de Bitget, Song ha desempeñado un papel fundamental en la definición del enfoque de la bolsa y actualmente es uno de los socios comerciales de la empresa. Su designación como director de ventas se produce en un momento en el que Bitget se posiciona como la bolsa de criptomonedas de más rápido crecimiento.

Song llegó al sector de las criptomonedas en 2017 como inversionista personal, aprovechando su experiencia en inversiones para adentrarse en el panorama emergente de los activos digitales. En 2020, se unió a Bitget ocupando un puesto en el área de ventas, donde su experiencia en el mercado y su visión estratégica contribuyeron a la expansión de la compañía. Con los años, ha asumido distintos puestos de dirección, entre ellos, el de director de ventas en 2021, antes de convertirse en socio comercial en 2023. Su designación en 2025 indica un impulso renovado para fortalecer la presencia global de Bitget, definir mejor su ventaja competitiva en el mercado de futuros y ampliar su alcance en sectores emergentes del comercio de criptomonedas.

“Con los años, Intae ha desempeñado un papel muy importante en la definición de nuestra estrategia y en la conducción de nuestra expansión. Ha sido siempre la persona a quien acudir cuando se trata de crecimiento, y su trabajo arduo y constante, así como su dedicación a la compañía realmente lo han distinguido. Estamos emocionados por verlo asumir esta nueva función como director de ventas, y estoy seguro de que continuará ayudándonos a ampliar mucho más nuestra expansión y llevar a Bitget hacia nuevos límites”, expresó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget.

Una de las principales prioridades en su nuevo puesto es ampliar el comercio de futuros como estrategia clave de inversión en Bitget. La bolsa se ha labrado una buena reputación en este sector, y Song pretende consolidarla como la fuerza dominante del sector. Más allá de los futuros, Song se propone explorar nuevas oportunidades de crecimiento en soluciones de negociación a nivel institucional, herramientas avanzadas de gestión de riesgos y experiencias de negociación inteligentes adaptadas tanto a usuarios profesionales como minoristas. También se centrará en ampliar la presencia de Bitget en mercados globales clave, garantizando que la bolsa mantenga su capacidad de adaptación a los panoramas reglamentarios cambiantes y las nuevas demandas de los usuarios.

“Cuando me uní por primera vez a Bitget, era una plataforma emergente con un gran potencial. Hoy, se erige como una importante fuerza en el sector, con más de 100 millones de usuarios, y la próxima etapa de crecimiento requerirá innovación, precisión y un esfuerzo sin tregua para superar los límites”, señaló Intae Song, director de ventas de Bitget. “El mercado de futuros continúa siendo nuestro pilar más sólido y mi meta es convertirlo en el líder indiscutible. Al mismo tiempo, existe un enorme potencial en la expansión de nuestras ofertas para operadores institucionales, la optimización de las soluciones de liquidez y la creación de un entorno de negociación más dinámico. No se trata solo de crecimiento, sino de redefinir lo que es posible en el comercio de criptomonedas”, añadió.

Con Song al frente de su estrategia de ventas, Bitget se dirige hacia otra fase de su expansión, con lo que fortalecerá su posición como un actor importante en el panorama de las bolsas de criptomonedas a la vez que se adentrará en nuevos horizontes del comercio de activos digitales.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3 del mundo. Bitget, que atiende a más de 100 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, se compromete a ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su función pionera de copy trading (copiar operaciones) y otras soluciones para operar, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, el precio de Ethereum y a precios de otras criptomonedas. Anteriormente conocido como BitKeep, Bitget Wallet es un monedero criptográfico multicadena de primera clase que ofrece una amplia gama de soluciones y características Web3, incluyendo la funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp, y mucho más.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO Y LATINOAMÉRICA, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

