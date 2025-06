Bitget destaca su programa de afiliados, que convierte la influencia en ingresos para los creadores de criptomonedas

08/06/2025

VICTORIA, Seychelles, June 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la empresa líder en la bolsa de criptomonedas y Web3, está atrayendo la atención sobre su programa de afiliados como una ruta optimizada para que los creadores, los educadores y las comunidades de criptomonedas conviertan la participación en ganancias. El programa se ha basado en el espíritu de Web3 y ofrece comisiones generosas, recompensas por niveles y herramientas útiles para ayudar a los socios a aumentar su influencia y sus criptomonedas. El programa de afiliados apoya a todos, desde creadores de contenido individuales hasta comunidades Web3 a gran escala, ya que ofrece un modelo inteligente y escalable para monetizar la influencia de las criptomonedas.

Los afiliados pueden ganar hasta un 50 % de comisión sobre las cuotas de negociación de los usuarios referidos, con bonos adicionales disponibles para hitos y socios de alto rendimiento. El programa está diseñado para poder ampliarse, ya sea para creadores de contenido individuales o para comunidades más grandes centradas en las criptomonedas. El seguimiento en tiempo real, el servicio al cliente dedicado y los recursos de marketing brindan a los afiliados herramientas para expandir su alcance y monetizar de manera efectiva.

Por primera vez en los intercambios centralizados, Bitget lanzó un programa de afiliados en cadena en 2025, con el que marca el comienzo de un nuevo nivel de transparencia y control. El sistema aprovecha los datos en cadena para verificar las referencias y hacer un seguimiento de los pagos, para eliminar las conjeturas y brindar a los socios una mayor confianza en sus ganancias. Los afiliados pueden monitorear todo, desde la interacción con la billetera hasta los pagos en tiempo real, todo impulsado por contratos inteligentes.

El programa de afiliados se alinea con el ecosistema más amplio de Bitget, que incluye copy trading, mercados de alta liquidez, integraciones API avanzadas y servicio de soporte localizado. Esto facilita que los socios adapten campañas, interactúen con sus audiencias y crezcan con la plataforma.

“La economía de los creadores en el mundo de las criptomonedas está creciendo con gran rapidez, pero la monetización no siempre ha seguido el mismo ritmo”, afirmó Vugar Usi Zade, director de operaciones de Bitget. “Al incorporar recompensas para afiliados en cadena y diseñar herramientas para creadores de todos los tamaños, Bitget está convirtiendo la influencia en una fuente de ingresos real y escalable, sin artificios”.

Con recompensas de alto nivel, transparencia en el seguimiento y una infraestructura en cadena, el programa de afiliados de Bitget ofrece una nueva visión de la monetización de criptomonedas. El programa ha sido creado para aquellos que impulsan conversaciones, conforman las comunidades y amplían el espacio desde cero.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la principal plataforma de bolsa de criptomonedas y Web3 del mundo. Con más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la plataforma de bolsa Bitget está comprometida a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su función pionera de copia de operaciones y otras soluciones de intercambio, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, precio de Ethereum y otras criptomonedas. Anteriormente conocido como BitKeep, Bitget Wallet es un monedero criptográfico multicadena de primera clase que ofrece una amplia gama de soluciones y características Web3, incluyendo la funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp, y mucho más.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO Y LATINOAMÉRICA, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

Para obtener más información, visite: el sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, comuníquese con: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, conviene buscar orientación financiera independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información que contiene este documento no debe interpretarse como asesoramiento financiero. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de uso.

