Bitget entrega ayuda crucial a las familias afectadas por el terremoto en Myanmar

13/05/2025

BANGKOK, May 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la principal plataforma de bolsa de criptomonedas y Web3, ha movilizado esfuerzos de socorro para las comunidades vulnerables de Myanmar tras el devastador terremoto de magnitud 7,7 que azotó la región de Sagaing el 28 de marzo. El desastre, que provocó temblores hasta Bangkok, agravó las dificultades existentes en una zona que ya sufría disturbios civiles e inestabilidad económica.

En coordinación con socios locales, Bitget entregó 150 kits de resiliencia de emergencia a familias de alto riesgo, incluidas aquellas que perdieron sus hogares, cuidaban a bebés o familiares ancianos o habían recibido ayuda mínima. Cada kit brindó apoyo integral: elementos esenciales de higiene para prevenir enfermedades, colchonetas y mantas para familias desplazadas, herramientas de cocina para restablecer las rutinas diarias, filtros de agua para beber agua y medicamentos básicos para abordar necesidades de salud urgentes.

La operación no estuvo exenta de desafíos. Para sortear los riesgos de seguridad, los obstáculos logísticos y el potencial desvío de la ayuda en una zona de conflicto, se necesitó una planificación meticulosa y una confianza profunda de la comunidad. Los socios de Bitget sobre el terreno aprovecharon su experiencia local para garantizar una distribución equitativa, al llegar a familias cuyas necesidades de otro modo podrían haber sido invisibles en el caos de la respuesta a la crisis.

“La verdadera acción humanitaria no se trata solo de satisfacer necesidades urgentes, sino de ver lo invisible”, afirmó la directora ejecutiva de Bitget, Gracy Chen. “Como el segundo ecosistema de intercambio de criptomonedas más grande, creemos que el crecimiento real en nuestra industria debe ir acompañado de una responsabilidad real. La criptomoneda se construyó sobre los ideales de empoderamiento y conexión global. En tiempos de crisis, estos ideales deben traducirse en acciones. Nuestro apoyo a las comunidades afectadas de Myanmar es un recordatorio de que la innovación debe ir de la mano con el impacto humano. Al tiempo que ayudamos a construir el futuro de las finanzas, nos comprometemos igualmente a construir un futuro donde nadie se quede atrás”, añadió.

El impacto se extendió más allá del alivio material. Para las familias desplazadas que viven en refugios temporales superpoblados, los kits aliviaron la presión sobre los recursos compartidos. Para otros, representaron la primera sensación de estabilidad desde que ocurrió el desastre, una señal de que no habían sido olvidados.

Mientras continúan los esfuerzos de recuperación en Sagaing, la iniciativa de Bitget sirve como un pequeño recordatorio de que una respuesta eficaz a la crisis comienza con escuchar y aprender. Al combinar una acción rápida con un profundo conocimiento local, pudimos ofrecer apoyo donde más se necesitaba: una familia, una comunidad a la vez.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la principal plataforma de bolsa de criptomonedas y Web3 del mundo. Con más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la plataforma de bolsa Bitget está comprometida a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su función pionera de copia de operaciones (copy trading) y otras soluciones de intercambio, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin , precio de Ethereum y otras criptomonedas. Anteriormente conocido como BitKeep, Bitget Wallet es un monedero criptográfico multicadena de primera clase que ofrece una amplia gama de soluciones y características Web3, incluyendo la funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp, y mucho más.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO Y LATINOAMÉRICA, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

Para obtener más información, visite: el sitio web

Para consultas de los medios, comuníquese con: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, conviene buscar asesoramiento financiero independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas. La información que contiene este documento no debe interpretarse como asesoramiento financiero. Para obtener más información, consulte nuestras Condiciones de uso.

