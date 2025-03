Bitget esparce bondad en este Ramadán al distribuir 100.000 alimentos a los necesitados

Por staff

02/03/2025

VICTORIA, Seychelles, March 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3 del mundo, se ha aliado con organizaciones humanitarias de renombre mundial, como la Agencia de la ONU para refugiados, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, ShareTheMeal y la One Billion Meals Endowment, para distribuir hasta 100.000 alimentos a personas necesitadas durante el Ramadán. Esta iniciativa es para comunidades vulnerables de las regiones que afrontan importantes dificultades, con el objetivo de paliar el hambre durante el mes sagrado.

Cada alimento ayudará a familias y personas durante el mes sagrado. El trabajo se ve reforzado por las contribuciones de la comunidad de Bitget, que pone de manifiesto la acción colectiva y la compasión. Para lograr el objetivo de recaudación de fondos, Bitget introdujo iniciativas que fomentan la participación de usuarios, clientes VIP y socios influyentes.

Bitget promete primero 10.000 alimentos a las personas necesitadas, seguidas de una serie de cenas en lugares clave, como Dubái y Estambul, para fomentar la unidad y la filantropía. Los asistentes pueden contribuir mediante donaciones, y Bitget igualará cada dólar recaudado. También habrá subastas exclusivas con objetos de recuerdo de asociaciones con La Liga que contribuirán a la recaudación de fondos, y Bitget destinará todo lo recaudado a la causa. El 100% de los ingresos se destinará a la recaudación de fondos.

“El Ramadán es tiempo de generosidad y unidad”, afirmó Vugar Usi Zade, director operativo de Bitget. “Al aprovechar nuestra red mundial, pretendemos tener un impacto considerable en las comunidades que se enfrentan a la adversidad. Esta iniciativa demuestra la amabilidad del espacio de las criptomonedas y se alinea con nuestra misión de impulsar cambios positivos mediante esfuerzos de colaboración”.

La campaña, que incluye el compromiso de Bitget de entregar 10.000 alimentos, igualar las donaciones y realizar subastas exclusivas, contará con el apoyo de equipos locales que organizarán actos de participación comunitaria. Su lanzamiento está previsto para el primer día del Ramadán, en consonancia con el calendario islámico.

