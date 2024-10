Bitget integra índices GMCI para permitir operaciones seguras y seleccionadas

Por staff

10/10/2024

VICTORIA, Seychelles, Oct. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la empresa líder mundial en intercambio de criptomonedas y Web3, ha anunciado la incorporación de los índices GMCI a su mercado de futuros, lo que permite a los operadores acceder a una gama diversificada de activos de forma segura. Los índices GMCI se elaboran a partir de criterios estrictos para garantizar una visión contrastada del mercado. Para que una moneda se incluya en los índices GMCI, debe negociarse de forma activa en al menos una de las ocho principales bolsas centralizadas (CEX) con un volumen de negociación suficiente.

Además, cada moneda debe contar con el apoyo de al menos uno de los tres depositarios, lo que garantiza la integridad y la seguridad de los activos. Los índices se centran en monedas con una capitalización de mercado en circulación transparente. La información sobre la capitalización de mercado en circulación se obtiene de CoinMarketCap y CoinGecko, y la información sobre los precios en tiempo real procede de Coin Metrics, que también actúa como agente externo de cálculo de índices de GMCI.

El índice GMCI 30 se caracteriza por presentar las 30 monedas más importantes del universo de activos GMCI, excluyendo las monedas estables, los activos envueltos y los activos estacados como USDC, WBTC y stETH. Este índice ofrece a los operadores exposición a un amplio conjunto de los principales activos digitales, captando los movimientos del mercado en general, al tiempo que mantiene la diversificación y reduce la concentración excesiva en un único activo.

“En Bitget priorizamos la seguridad de nuestros usuarios al tiempo que ofrecemos innovación de primer nivel. Esto se alinea con la estrategia más amplia de Bitget de acelerar la utilidad y la adopción masiva de criptomonedas dentro de un ecosistema seguro y protegido”, afirmó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget. “Al ofrecer un conjunto seleccionado de activos respaldados por depositarios de confianza, nuestro objetivo es brindarles a los operadores opciones informadas y diversificadas para facilitar la gestión de la riqueza”, agregó.

El reequilibrio se produce mensualmente, el último viernes de cada mes, y los ajustes se realizan de acuerdo con la capitalización de mercado en circulación de las monedas. Este proceso garantiza que los índices se mantengan actualizados en función de las fluctuaciones del mercado, lo que les permite reflejar con precisión las tendencias actuales y los movimientos de precios. Si bien las posiciones de tokens individuales están limitadas al 25 % durante el reequilibrio, pueden fluctuar según el desempeño del precio, lo que ofrece una representación dinámica del impulso del mercado a lo largo del mes.

El índice GMCI Meme atiende el creciente interés en las monedas meme, un segmento que ha acaparado una atención y un volumen de negociación significativos dentro de la comunidad criptográfica. Este índice incluye las principales monedas meme negociadas en bolsas seleccionadas, lo que permite a los usuarios aprovechar las tendencias emergentes de monedas meme de forma segura.

“Nuestra colaboración con Bitget para lanzar un contrato perpetuo en el índice GMCI 30 es un paso significativo para ampliar la accesibilidad de nuestras soluciones de índices a un mercado más amplio. Como bolsa de criptomonedas líder en términos de volumen de operaciones e innovación, Bitget comparte nuestra visión de ofrecer productos vanguardistas y fiables a la comunidad de operadores. Esto marca el comienzo de nuevas asociaciones que harán que los índices GMCI se utilicen como referencia de elección para productos de negociación innovadores en las principales plataformas”, declaró Maarten Botman, director ejecutivo de GMCI.

Al ofrecer exposición a una variedad de activos, los índices GMCI ayudan a los operadores a navegar por diversos segmentos del mercado. Los índices GMCI brindan la solidez y la transparencia a las que los inversores están acostumbrados en los mercados financieros tradicionales y, al mismo tiempo, aprovechan la experiencia en criptomonedas de Bitget. De este modo, los usuarios de Bitget ya pueden acceder a los índices GMCI, incluidos los índices de monedas meme en la plataforma.

Para comenzar, acceda aquí.

Acerca de Bitget

Bitget fue fundada en 2018 y es la principal bolsa de criptomonedas y Web3 a nivel mundial. La bolsa Bitget, que atiende a más de 45 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, se compromete a ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con sus soluciones pioneras de copy trading, AI bot y otras soluciones de trading. Bitget Wallet es una cartera de criptomonedas multicadena de primer nivel que ofrece una amplia gama de soluciones y funcionalidades integrales Web3 que incluyen la funcionalidad de cartera, el canje, NFT Marketplace, el navegador DApp, entre otras. Bitget también inspira a las personas a adentrarse en el mundo de las criptomonedas a través de colaboraciones con socios confiables, incluyendo ser el Socio de Cripto Oficial de la Liga de Fútbol Profesional más importante del mundo, LALIGA, en Europa del Este, el Sudeste Asiático y LATAM, así como socio global de los atletas olímpicos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) e İlkin Aydın (equipo nacional de voleibol).

Para obtener más información, visite: Sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, comuníquese con: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: los precios de los activos digitales pueden fluctuar y experimentar volatilidad. Invierta solo lo que pueda permitirse perder. El valor de su inversión puede verse afectado y es posible que no alcance sus objetivos financieros o no pueda recuperar el capital invertido. Siempre debe buscar asesoramiento financiero independiente y tener en cuenta su propia experiencia y situación financiera. Los resultados pasados no son una medida fiable de los resultados futuros. Bitget no será responsable de las pérdidas en las que pueda incurrir. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como asesoramiento financiero.

La fotografía que acompaña a este anuncio está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/459f37c8-cd0b-4be2-a7ba-6fcfd6f5e43e

Copyright © 2024 GlobeNewswire, Inc.