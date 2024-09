Bitget introduce la opción de depósito en MXN a través de SPEI, con tecnología Swapple, para realizar compras de criptomonedas sin inconvenientes

Por staff

08/09/2024

VICTORIA, Seychelles, Sept. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3, ha anunciado su asociación estratégica con Swapple para ofrecer soluciones de criptopago seguras y sin problemas para pesos mexicanos (MXN) a través de SPEI. Con esta integración, Bitget pretende simplificar el proceso de compra de criptomonedas para los usuarios en México, ofreciéndoles una forma rápida, segura y asequible de depositar MXN y convertirlos en criptomonedas.

SPEI es un sistema de pagos en México que les permite a los usuarios realizar transferencias electrónicas de fondos entre cuentas bancarias. Al integrar SPEI en la plataforma de Bitget a través de Swapple, los usuarios ahora pueden comprar al instante criptomonedas con MXN, evitando retrasos y complejidades. También está diseñado para proporcionar una ventaja competitiva en el creciente mercado de las criptomonedas, permitiendo que más personas en México se involucren sin problemas con los activos digitales. Al asociarse con Swapple, Bitget les garantiza a los usuarios una forma fiable y rentable de entrar en el mundo de las criptomonedas, al disfrutar de comisiones más bajas y mayor seguridad que otras plataformas del mercado.

“En Bitget, nuestro objetivo es hacer que las criptomonedas sean accesibles para todos, y la introducción de depósitos en MXN a través de SPEI es un paso clave para lograrlo. Con el apoyo de Swapple, estamos seguros de que esta integración les proporcionará a los usuarios locales una forma segura, eficiente y rentable de comprar criptomonedas”, afirmó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget.

Como parte del lanzamiento, Swapple está ofreciendo hasta el 30 de septiembre una promoción de 0 cargos por servicio para todas las transacciones en MXN vía SPEI. Además, Bitget ha lanzado una campaña para tener la oportunidad de ganar hasta 800 USDT al comprar criptomonedas con VND, INR, MXN (0 comisión de servicio), IDR o THB a través de Swapple durante el período promocional. Además, al comprar cualquier criptomoneda con estas divisas, los usuarios tienen la oportunidad de desbloquear una parte de un airdrop de 100.000 USDT.

Para empezar, los usuarios pueden dirigirse a la app o al sitio web de Bitget, seleccionar la criptomoneda que desean comprar, elegir SPEI como método de pago e introducir los requisitos de compra para completar la transacción. Este proceso garantiza que la compra de criptomonedas se realice de manera tan sencilla como en unos pocos clics, al proporcionar una experiencia de uso fácil tanto para los operadores principiantes como para los profesionales.

Esta no es la primera vez que Bitget hace movimientos para aumentar la accesibilidad a las criptomonedas a través de fiat. Anteriormente, lanzó una asociación estratégica con Onramp Money a través de la cual los usuarios ya pueden comprar criptomonedas con BLIK con PLN, con INR mediante UPI e IMPS, con NGN, AED y MXN mediante transferencias bancarias, y con VND a través de VietQR.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3 del mundo. La bolsa Bitget, que atiende a más de 30 millones de usuarios en más de 100 países y regiones, se esfuerza por ayudar a los usuarios a comerciar de forma más inteligente con su innovadora función de copia y otras soluciones de operaciones. Anteriormente conocida como BitKeep, Bitget Wallet es una cartera de criptomonedas multicadena de primer nivel que ofrece una amplia gama de soluciones y funcionalidades integrales Web3 que incluyen la funcionalidad de cartera, el canje, NFT Marketplace, el navegador DApp, entre otras. Bitget también inspira a las personas a adentrarse en el mundo de las criptomonedas a través de colaboraciones con socios confiables, incluidos el legendario futbolista argentino Lionel Messi y los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) e İlkin Aydın (equipo nacional de voleibol).

Para obtener más información, visite: Sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Advertencia de riesgo: los precios de los activos digitales pueden fluctuar y experimentar volatilidad. Invierta solo lo que pueda permitirse perder. El valor de su inversión puede verse afectado y es posible que no alcance sus objetivos financieros o no pueda recuperar el capital invertido. Siempre debe buscar asesoramiento financiero independiente y tener en cuenta su propia experiencia y situación financiera. Los resultados pasados no son una medida fiable de los resultados futuros. Bitget no será responsable de las pérdidas en las que pueda incurrir. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como asesoramiento financiero. Para más información, consulte nuestros Términos de uso.

