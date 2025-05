Bitget introduce Ripple USD (RLUSD) para ampliar la ofertas de stablecoins en el mercado al contado

30/05/2025

VICTORIA, Seychelles, May 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la principal bolsa de criptomonedas y Web3, ha anunciado la introducción de Ripple USD (RLUSD) en su plataforma de operaciones al contado. El RLUSD, una stablecoin o moneda estable de nivel empresarial y con respaldo en USD emitida por Ripple, ingresa al ecosistema de Bitget en un momento en el que la demanda de activos digitales seguros y conforme con las normativas continúa en aumento, en especial entre los participantes y desarrolladores institucionales centrados en casos de uso de blockchain para empresas.

Como stablecoin fijada en 1:1 al dólar estadounidense, el RLUSD se emite originalmente tanto en XRP Ledger (XRPL) como en Ethereum, en función de aprovechar las fortalezas particulares de cada blockchain. El activo está respaldado por una reserva independiente en USD tanto en moneda fíat como en sus equivalentes en efectivo. La decisión de Bitget de incluir el RLUSD está en consonancia con su estrategia de apoyar activos fuertes e impulsados por una alta utilidad en su creciente mercado al contado, que funciona como un espacio seleccionado para proyectos que promuevan la incorporación de blockchain a través de aplicaciones en el mundo real.

“Nos entusiasma asociarnos con Ripple, un equipo que ha impulsado constantemente la adopción de las criptomonedas”, expresó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget. “El RLUSD se perfila como una de las pocas stablecoins emitidas por una sociedad fiduciaria de fin limitado y autorizada por el NYDFS, lo que la coloca en un marco normativo excepcionalmente transparente. Esto es especialmente importante para instituciones que buscan la transparencia y el cumplimiento normativo en el actual panorama de activos digitales en desarrollo. La inclusión del RLUSD también está en consonancia con nuestra estrategia para 2025 de ampliar las ofertas institucionales y desarrollar un ecosistema más sólido y confiable”.

La entrada del RLUSD en Bitget amplió el acceso y ofreció una plataforma de operaciones de confianza para uno de los activos digitales más controlados del sector.

Bitget continúa incrementando su catálogo de criptomonedas para apoyar la demanda de este mercado. La inclusión del RLUSD responde a la actual ola de stablecoins que están ganando popularidad como herramientas vitales en las finanzas descentralizadas (DeFi), los juegos y el ecosistema de activos tokenizados.

Con una extensa selección de más de 900 pares de criptomonedas y el compromiso de ampliar sus ofertas, Bitget conecta a los usuarios con diferentes ecosistemas, que incluyen Bitcoin, Ethereum, Solana, Base y TON. La incorporación del RLUSD constituye un movimiento estratégico para aprovechar la posición de las stablecoins reguladas como un camino hacia operaciones con proyectos innovadores de criptomonedas.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3 del mundo. Bitget, que atiende a más de 100 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, se compromete a ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su función pionera de copy trading y otras soluciones para operar, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, el precio de Ethereum y a precios de otras criptomonedas. Anteriormente conocido como BitKeep, Bitget Wallet es un monedero criptográfico multicadena de primera clase que ofrece una amplia gama de soluciones y características Web3, incluyendo la funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp, y mucho más.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO Y LATINOAMÉRICA, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, conviene buscar orientación financiera independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información aquí contenida no debe interpretarse como orientación financiera. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de uso.

Acerca de Ripple

Ripple es el principal proveedor de infraestructura de activos digitales para instituciones financieras y otras empresas, y ofrece software sencillo, conforme con las normativas y confiable que mejora la eficiencia, reduce la fricción y potenciar la innovación en el sector de las finanzas a nivel mundial. Las soluciones de Ripple aprovechan la XRP Ledger y el XRP, su activo digital nativo, que fue diseñado específicamente para permitir transacciones rápidas, con costos reducidos y con gran capacidad de ampliación en casos de uso financiero y de desarrolladores. Con un probado historial de trabajo con entidades reguladoras y legisladores en todo el mundo, las soluciones de pago, custodia y stablecoin de Ripple son pioneras en la economía de activos digitales, y generan credibilidad y confianza en las blockchain empresariales. Junto a clientes, socios y la comunidad de desarrolladores estamos transformando la manera en la que le mundo crea, almacena, gestiona y mueve valores.

