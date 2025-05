Bitget lanza el programa Starlink para reducir la brecha digital en las comunidades insulares filipinas

Por staff

14/05/2025

SIARGAO, Filipinas, May 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la empresa líder en intercambio de criptomonedas y Web3, lanzó el programa Starlink, que proporciona Internet de alta velocidad por satélite a islas remotas de Filipinas, en una audaz iniciativa para combatir la desigualdad digital. La iniciativa, que se puso en marcha en Espoir School of Life y Barangay Pitogo de Siargao, aborda las deficiencias crónicas de conectividad que durante mucho tiempo obstaculizaron la educación, la atención sanitaria y las oportunidades económicas. Al implementar la tecnología de vanguardia de Starlink, Bitget pretende dotar a estas comunidades de un acceso confiable a Internet, lo que sentará las bases para la futura educación sobre cadenas de bloques e inclusión financiera.

Durante años, los habitantes de Siargao dependían de frágiles conexiones de radio por microondas, lo que los expuso a frecuentes interrupciones, velocidades lentas y exclusión de la economía digital. Escuelas como Espoir, que da clases a niños desfavorecidos, luchan contra el aprendizaje únicamente presencial, mientras que aldeas como Barangay Pitogo se enfrentan al aislamiento debido a redes de comunicación poco confiables.

“Sin una conexión estable a Internet, comunidades enteras se quedan fuera de la educación moderna, del trabajo a distancia e incluso de servicios básicos como la telemedicina. No se trata solo de conectividad, sino de equidad. El acceso a Internet no debería ser un privilegio, es la base de todo, desde la educación hasta las finanzas descentralizadas. Construimos accesos al mundo digital isla por isla”, declaró Vugar Usi Zade, director de Operaciones de Bitget.

La primera fase del programa incluye la instalación de hardware de Starlink en la escuela Espoir y en la escuela pública de Barangay Pitogo. Esta fase brindará seis meses de Internet de alta velocidad vía satélite, lo que permitirá el acceso a planes de estudio en línea, formación de los docentes y herramientas de gobernanza electrónica. Con este programa, Bitget planea ofrecer apoyo a largo plazo mediante las iniciativas Blockchain 4 Youth y Blockchain 4 Her (cadenas de bloques para jóvenes y cadenas de bloques para mujeres), que aportará 10 millones de dólares a cada iniciativa, para educar sobre cadenas de bloques y habilidades financieras digitales a estudiantes y cooperativas dirigidas por mujeres. La inversión total es de 155.400 pesos filipinos y abarca el hardware, las suscripciones y la logística. Una suma modesta para un impacto transformador.

La iniciativa de Bitget muestra un creciente reconocimiento en el sector de las criptomonedas: la adopción comienza con el acceso. Al abordar en primer lugar las barreras de infraestructura, la bolsa crea un modelo reproducible para otras regiones desatendidas. Las fases futuras se podrían ampliar a islas vecinas, al aprovechar alianzas con las ONG locales y organismos gubernamentales.

Los paquetes de Starlink se activarán en mayo, y Bitget documentará la implementación mediante informes de impacto e historias de la comunidad. Para los estudiantes de Espoir, el cambio será inmediato: lecciones interactivas, colaboraciones a nivel mundial y, pronto, talleres sobre cadenas de bloques. Para Barangay Pitogo, es un gran avance hacia una comunicación resiliente durante las temporadas de tifones.

Conforme Bitget amplía este programa, el mensaje es claro: el futuro de las criptomonedas no depende solo de los mercados, sino de las personas. Y a veces, cambiar vidas comienza con algo tan sencillo como una señal de Internet.

Acerca de Bitget

Bitget se estableció en 2018 y es la empresa líder a nivel mundial en intercambio de criptomonedas y Web3. Bitget brinda sus servicios a más de 100 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, y está comprometida en ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su característica pionera de copy trading y otras soluciones de operaciones, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, Ethereum y de otras criptomonedas. Anteriormente conocida como BitKeep, Bitget Wallet es una billetera de criptomonedas de cadenas múltiples de clase mundial que ofrece una gran variedad de soluciones y características integrales Web3 que incluyen funcionalidad de billetera, token swap, NFT Marketplace, navegador DApp, y mucho más.

Bitget está a la vanguardia en impulsar la adopción de criptomonedas mediante alianzas estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA, así como socio a nivel mundial de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro en boxeo) e İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a adoptar el futuro de las criptomonedas.

