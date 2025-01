Bitget lanza el servicio Hold-to-Earn, que admite USDE y weETH como tokens iniciales

21/01/2025

VICTORIA, Seychelles, Jan. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, empresa líder en la bolsa de criptomonedas y Web3, se complace en presentar su innovador servicio Hold-to-Earn (mantener hasta ganar), llamado Bitget HodlerYield, con USDE y weETH como primeros tokens compatibles. Este nuevo servicio ofrece a los usuarios una forma sencilla de obtener ingresos pasivos mediante la tenencia de tokens convencionales, y ofrece tanto una rentabilidad porcentual anual (APR) básica como la oportunidad de recibir recompensas adicionales mediante promociones especiales, lo que hace que la APR total supere el 20 %.

El servicio Bitget HodlerYield está estructurado para satisfacer las diversas necesidades de los usuarios, ya que admite múltiples métodos de tenencia, como la tenencia al contado, la tenencia de garantías en el modo de margen unificado y la participación en subcuentas. Al poseer tokens elegibles, como weETH, un token de restablecimiento líquido emitido por Ether.fi, o USDE, un dólar sintético emitido por Ethena, los usuarios pueden disfrutar de recompensas que se calculan diariamente y se distribuyen automáticamente a sus cuentas. El servicio ajusta de forma dinámica las APR en función de las condiciones del mercado, de modo que se garantiza la equidad y la transparencia a la vez que se maximizan los beneficios para el usuario.

“En Bitget, nos esforzamos por ofrecer soluciones de inversión en criptomonedas más inteligentes que ayuden a generar ingresos pasivos para el público en general. A diferencia de los programas tradicionales de ganancias/staking que ofrecen las bolsas centralizadas, los usuarios de Bitget pueden ahora recibir recompensas directamente con solo mantener los tokens, independientemente de la cuenta en la que estén almacenadas las tenencias de criptomonedas. Esta medida ha simplificado los pasos necesarios para que los usuarios comiencen a obtener rendimientos en nuestra plataforma, lo que la hace aún más fácil de usar, ya que no tienen que preocuparse por la liquidez y los períodos de bloqueo”, afirmó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget.

“Hemos tenido una gran demanda por parte de los clientes de weETH como garantía y nos complace colaborar con Bitget ¡para hacerlo realidad! Los usuarios de Bitget que posean weETH ganarán de forma pasiva con su ETH mientras mantienen la exposición al precio”, comentó Mike Silagadze, fundador y director ejecutivo de Ether.fi.

HodlerYield ofrece a los usuarios la flexibilidad necesaria para gestionar sus tenencias a la vez que obtienen rendimientos constantes. Los resúmenes diarios de los saldos de los usuarios en todas las cuentas, incluidas las cuentas al contado, de contrato y de estrategia, determinan las recompensas elegibles. Se requiere una tenencia mínima de 1 USDT en weETH o USDE y las recompensas se distribuyen al día siguiente en función del precio de mercado del token designado. El servicio garantiza simplicidad y facilidad de uso, en la medida en que los usuarios pueden mantener sus tenencias sin necesidad de realizar acciones manuales adicionales para efectuar suscripciones y reclamar recompensas.

El lanzamiento de HodlerYield muestra la dedicación de Bitget de proporcionar una plataforma segura y centrada en el usuario. Este servicio amplía los casos de uso de los tokens de rendimiento y refleja la visión a largo plazo de la empresa de dotar a los usuarios de herramientas innovadoras para realizar inversiones más inteligentes.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3 del mundo. Con más de 45 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la bolsa Bitget se compromete a ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su función pionera de copy trading y otras soluciones de trading, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, precio de Ethereum y otros precios de criptodivisas. Anteriormente conocido como BitKeep, Bitget Wallet es un monedero criptográfico multicadena de primera clase que ofrece una amplia gama de soluciones y características Web3, incluyendo la funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp, y mucho más.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO Y LATINOAMÉRICA, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

Para obtener más información, visite: el sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, comuníquese con: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: los precios de los activos digitales pueden fluctuar y experimentar volatilidad. Invierta solo lo que pueda permitirse perder. El valor de su inversión puede verse afectado y es posible que no alcance sus objetivos financieros o no pueda recuperar el capital invertido. Siempre debe buscar asesoramiento financiero independiente y tener en cuenta su propia experiencia y situación financiera. Los resultados pasados no son una medida fiable de los resultados futuros. Bitget no será responsable de las pérdidas en las que pueda incurrir. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como asesoramiento financiero.

La fotografía que acompaña este anuncio está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b655c8b9-53b4-4605-bb9c-3477817a3bfc

