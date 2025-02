Bitget lanza una campaña exclusiva para acreedores de FTX con hasta 2.500 dólares en incentivos

Por staff

20/02/2025

VICTORIA, Seychelles, Feb. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, empresa líder en la bolsa de criptomonedas y Web3, anunció una promoción exclusiva para los acreedores de FTX, que estará vigente del 17 de febrero al 4 de marzo. Tras los recientes acontecimientos en torno al FTX, Bitget reconoce los desafíos que afrontan los acreedores y se compromete a apoyar a la comunidad. Esta promoción especial está diseñada para ofrecer incentivos atractivos, impulsar el interés en el mercado y reavivar la confianza en el criptoespacio.

Para unirse a la campaña, los usuarios deben registrarse primero en una cuenta de Bitget utilizando la misma dirección de correo electrónico que la utilizada en FTX. Este paso es importante para confirmar su identidad como acreedor FTX. Una vez completada la verificación de identidad, los usuarios pueden enviar su información de acreedor FTX y depositar fondos en su cuenta Bitget para recibir hasta 2.500 dólares. El importe del depósito neto se calcula sobre la base de todos los depósitos y retiros realizados durante la promoción. Siempre que los usuarios envíen la información del acreedor antes de que finalice la promoción, se seguirán contabilizando todos los depósitos netos realizados antes de la aprobación. Alrededor del 80 % de los incentivos se distribuirán en forma de bonos por operar con futuros en USDT, mientras que el 20 % restante se distribuirá en BGB.

Bitget da prioridad a un entorno de operaciones seguro, que opere con competencia, transparencia y un compromiso de cumplimiento continuo de la cambiante normativa mundial sobre criptomonedas.

Gracias a sus iniciativas estratégicas y a su constante innovación, actualmente, la plataforma cuenta con más de 100 millones de usuarios y tiene un volumen diario de operaciones que supera los 20.000 millones de dólares. Hace poco, Forbes incorporó Bitget en su lista como una de las bolsas de criptomonedas más confiables del mundo. En 2024, Bitget aumentó su base de usuarios en un 400 %, pasó de tener 20 millones en enero a 100 millones en diciembre. Las operaciones al contado pasaron de 160.000 millones de dólares en el primer trimestre a 600.000 millones en el cuarto; los volúmenes diarios se duplicaron hasta 20.000 millones de dólares. Las actualizaciones de alto ritmo y el rendimiento superior entre CEX ha llevado a Bitget a ubicarse entre los 3 primeros puestos de bolsas de operaciones de derivados, mientras que el fortalecimiento de su posicionamiento lo ubica entre los 5 primeros puestos en operaciones al contado.

La empresa ofrece protección de activos superior al 100 %, respaldada por una prueba de reservas transparente y el segundo mayor fondo de seguros del sector, de 600 millones de dólares. Bitget planea fortalecer su sólida posición en todo el mundo al ofrecer productos de primera clase y un ecosistema de confianza.

Encontrará información detallada sobre el evento aquí.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3 del mundo. Bitget, que atiende a más de 100 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, se compromete a ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su función pionera de copy trading (copiar operaciones) y otras soluciones para operar, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, el precio de Ethereum y a precios de otras criptomonedas. Anteriormente conocido como BitKeep, Bitget Wallet es un monedero criptográfico multicadena de primera clase que ofrece una amplia gama de soluciones y características Web3, incluyendo la funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp, y mucho más.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

Para obtener más información, visite: el sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, comuníquese con: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, conviene buscar asesoramiento financiero independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información que contiene este documento no debe interpretarse como asesoramiento financiero.

La fotografía que acompaña a este comunicado está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1443839c-9ab7-4aaa-8943-6acbdc9046c1

Copyright © 2025 GlobeNewswire, Inc.