Bitget LaunchX apoyará la recaudación de 5 millones de dólares de Jambo para su programa de lanzamiento de satélites

Por staff

20/01/2025

VICTORIA, Seychelles, Jan. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, empresa líder en la bolsa de criptomonedas y Web3, se complace en anunciar el próximo evento LaunchX de Jambo, la mayor red de telefonía móvil en cadena del mundo. Jambo pretende recaudar 5 millones de dólares mediante una venta de tokens en Bitget LaunchX para financiar su ambicioso programa de lanzamiento de satélites, una iniciativa diseñada para conectar una red mundial de JamboPhones y ampliar el acceso a servicios descentralizados.

Jambo es líder mundial en el ecosistema de cadena de bloques a través de su teléfono inteligente JamboPhone, criptonativo de 99 dólares. La empresa cuenta con más de 700.000 unidades vendidas solo en 2024 y está a la vanguardia de la introducción de las tecnologías Web3 en los mercados emergentes. El programa de satélites es la siguiente fase para integrar verticalmente el acceso de datos sin fronteras a los usuarios de JamboPhone en todo el mundo.

El JamboPhone es un dispositivo asequible y de altas prestaciones, preinstalado con aplicaciones Web3, que permite a los usuarios participar en actividades financieras, juegos y oportunidades de ganar dinero de forma descentralizada. Jambo lleva su ecosistema al siguiente nivel con su programa de satélites, al garantizar el acceso ininterrumpido a los datos de los usuarios, incluso en zonas remotas con conectividad limitada a Internet.

LaunchX es la principal plataforma de lanzamiento de tokens de Bitget, que permite a los usuarios acceder a criptoproyectos en fase inicial con sólidos fundamentos y objetivos innovadores. Al participar en LaunchX, los usuarios no solo obtienen acceso a tokens prometedores, sino que también contribuyen al avance de tecnologías revolucionarias.

Gracy Chen, CEO de Bitget, comentó: “La visión de Jambo de conectar el mundo mediante la cadena de bloques y la innovación móvil se alinea perfectamente con nuestro plan de apoyar proyectos transformadores. Al facilitar el programa de satélites de Jambo por medio de LaunchX, pretendemos potenciar sus esfuerzos por reducir la brecha digital y liberar el potencial de Web3 para los mercados emergentes. Este es un testimonio del compromiso de Bitget para permitir proyectos que impulsen el valor a largo plazo para el ecosistema global de criptomonedas”.

La iniciativa de lanzamiento de satélites de Jambo representa un audaz paso para integrar verticalmente su infraestructura de conectividad. El programa pretende proporcionar acceso confiable a Internet a más de 3 mil millones de personas que actualmente carecen de conectividad, potenciar la adopción de criptomonedas mediante un acceso consistente a los datos y preparar su red para el futuro ante las crecientes demandas del mundo descentralizado.

“Al ser propietarios de nuestra infraestructura de conectividad, podemos garantizar que nuestros usuarios permanezcan siempre conectados a la economía descentralizada”, afirmó James Zhang, CEO de Jambo. “El programa de satélites no solo refuerza la ventaja competitiva del JamboPhone, sino que también crea nuevas posibilidades para las aplicaciones móviles basadas en cadenas de bloques, desde validadores descentralizados hasta redes entre pares”.

Jambo ($J) es el segundo proyecto presentado en Bitget LaunchX, tras el exitoso lanzamiento de Fuel Network ($FUEL), que recaudó su objetivo de 5,5 millones de dólares con un interés abrumador, por el que se recibió un compromiso total de más de 400 millones de USDT de 141.430 participantes.

El token Jambo ($J) es la prioridad del ecosistema de Jambo, ofrece recompensas, descuentos y pagos que alimentan la economía descentralizada prevista por la empresa. Los usuarios pueden unirse a esta iniciativa pionera mediante Bitget LaunchX y formar parte de una experiencia que fusiona cadenas de bloques, hardware y conectividad.

Para más detalles sobre cómo participar en el evento LaunchX para Jambo, visite aquí.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3 del mundo. Con más de 45 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la bolsa Bitget se compromete a ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su función pionera de copy trading y otras soluciones de trading, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin , precio de Ethereum y otros precios de criptodivisas. Anteriormente conocido como BitKeep, Bitget Wallet es un monedero criptográfico multicadena de primera clase que ofrece una amplia gama de soluciones y características Web3, incluyendo la funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp, y mucho más.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, MAR y LATAM, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

