Bitget mantiene un coeficiente de reservas del 213 % en la actualización de la prueba de reservas de marzo de 2025

27/03/2025

VICTORIA, Seychelles, March 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la principal bolsa de criptomonedas, publicó su informe de prueba de reservas para marzo de 2025 y reafirma su transparencia patrimonial y la seguridad de los fondos de los usuarios con un coeficiente de reserva del 213 %. El informe, de fecha del 17 de marzo, a las 10:30 a. m. (hora universal coordinada +8), demuestra que la bolsa posee más del doble de los activos totales de los usuarios en BTC, ETH, USDT y USDC.

La auditoría, respaldada por un árbol de Merkle de 27 capas que comprende más de 37,8 millones de registros, verifica que Bitget posee activos suficientes para cubrir todos los saldos de los usuarios. El informe de este mes destaca un coeficiente de reserva del 332 % para BTC, 173 % para USDT, 161 % para ETH y 198 % para USDC, cada uno de ellos supera considerablemente el umbral del 100 % necesario para hacer frente a las obligaciones de los usuarios.

Un coeficiente de reserva superior al 100 % indica que la plataforma tiene en custodia más criptoactivos de los que poseen en conjunto sus usuarios, lo que actúa como señal de solvencia en tiempo real. La publicación de estos datos responde a la creciente demanda, tanto por parte de los reguladores como de los usuarios, de que las bolsas centralizadas ofrezcan información más frecuente y verificable matemáticamente.

Al adoptar técnicas de criptomonedas como la estructura de árbol de Merkle, Bitget permite a los usuarios verificar de forma independiente sus saldos dentro del pasivo total sin exponer los datos de sus cuentas personales. Este método refuerza la confianza de los usuarios al permitir la verificación pública de la solvencia de la plataforma, a la vez que preserva su privacidad.

“La transparencia debe ser consistente, no ocasional. Las bolsas tienen la obligación de proporcionar a los usuarios herramientas para verificar que sus fondos se mantienen de forma segura y se contabilizan en su totalidad. El último coeficiente de reservas de Bitget no es sólo una métrica: es una señal de claridad operativa y una norma que el sector debería mantener de forma continua,” afirmó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget.

A medida que se intensifica el escrutinio regulador y los usuarios se vuelven más exigentes, las pruebas de solvencia frecuentes y transparentes se vuelven parte integrante de la supervivencia de las plataformas centralizadas. Los últimos datos sitúan a Bitget por delante de muchas de las principales bolsas en términos de reservas de capital, lo que ofrece un margen sustancial de seguridad en condiciones de mercado volátiles.

Con más de 20.500 BTC, 197.500 ETH, 2.000 millones de USDT y 106 millones de USDC en custodia, las tenencias de Bitget siguen alineadas con su objetivo más amplio de proporcionar a los usuarios acceso ininterrumpido a sus activos digitales. Los usuarios pueden utilizar el último árbol de Merkle de marzo de 2025: 37a20f806f400dcd para confirmar la inclusión de su cuenta en la auditoría de reservas.

La divulgación de información de marzo continúa un ciclo mensual de informes transparentes introducido por Bitget tras las fallas del sector en 2022. Con esta publicación continua, la bolsa refuerza su visibilidad operativa y la confianza de los usuarios en la seguridad de la custodia.

Para ver la prueba de reservas de Bitget, visite aquí.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3 del mundo. Bitget, que atiende a más de 100 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, se compromete a ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su función pionera de copy trading (copiar operaciones) y otras soluciones para operar, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, el precio de Ethereum y a precios de otras criptomonedas. Anteriormente conocido como BitKeep, Bitget Wallet es un monedero criptográfico multicadena de primera clase que ofrece una amplia gama de soluciones y características Web3, incluyendo la funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp, y mucho más.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO Y LATINOAMÉRICA, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

Para obtener más información, visite: el sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, comuníquese con: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, conviene buscar asesoramiento financiero independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información que contiene este documento no debe interpretarse como asesoramiento financiero. Para obtener más información, consulte nuestras Condiciones de uso.

