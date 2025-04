Bitget obtiene la licencia de Proveedor de Servicios de Activos Digitales (PSAD) de El Salvador tras haber recibido la licencia PSB

Por staff

06/04/2025

VICTORIA, Seychelles, April 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la bolsa de criptomonedas y empresa líder del ecosistema Web3, ha obtenido la licencia de Proveedor de Servicios de Activos Digitales (PSAD) de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) de El Salvador, lo que expande su marco regulatorio dentro del país. Este acontecimiento se produce luego de haber adquirido la licencia de Proveedor de Servicios de Bitcoin (PSB) en 2024. El Salvador es una de las jurisdicciones pioneras en aprobar una legislación completa que respalda la integración del Bitcoin y los activos digitales en su ecosistema financiero y que actúa como su divisa oficial. De esta manera, El Salvador emerge como un centro para las empresas globales de criptomonedas.

Con las licencias de PSAD y PSB que ha obtenido, Bitget adquiere la capacidad de ofrecer una amplia gama de servicios de activos digitales dentro de El Salvador. La licencia PSAD abarca operaciones al contado y con derivados, el staking y otros productos financieros basados en rendimiento, junto con infraestructura que facilita el acceso a soluciones de ahorro e inversión impulsadas por criptomonedas. Una regulación bien establecida en la región permite a las plataformas globales expandirse bajo una estructura legal bien definida, lo que ofrece a los usuarios un mayor grado de transparencia operativa y protecciones a nivel institucional.

“Nuestro enfoque en Bitget es ingresar a los países con un marco regulado para las criptomonedas y proporcionar nuestros mejores servicios a medida que ampliamos nuestra estrategia regulatoria global”, expresó Hon Ng, director jurídico de Bitget. “Nos emociona poder ofrecer una variedad de productos gracias a esta licencia, y nos sentimos honrados por la confianza de la Comisión Nacional de Activos Digitales de El Salvador. El Salvador ha superado a muchos con su enfoque progresivo y transparente frente a la regulación del Bitcoin y los activos digitales, lo que lo convierte en una jurisdicción atractiva para las empresas del ecosistema Web3 que apuntan a operar de manera responsable a gran escala. Bitget seguirá respaldando las jurisdicciones que ofrecen marcos claros y apoyan el desarrollo de una criptoeconomía segura y eficiente”.

El entorno regulatorio de El Salvador ha llamado la atención de empresas de criptomonedas de todo el mundo. Varias entidades de criptomonedas populares ya han reubicado las operaciones estratégicas en ese país. La estrategia de licencias de Bitget se alinea con el cambio emergente y permite a la plataforma proporcionar sus servicios sin interrupciones. Esta estructura permite a la plataforma satisfacer la demanda tanto en los mercados minoristas como institucionales con mayor agilidad legal y operativa.

Este acontecimiento refleja las tendencias actuales en la competencia jurisdiccional entre países que buscan atraer la innovación de activos digitales. La CNAD de El Salvador se ha vuelto cada vez más activa en evaluar y aprobar proveedores de servicios, lo cual indica una mayor madurez regulatoria en la región. A medida que las empresas se adaptan a los estándares globales de la evolución, las licencias de Bitget proporcionan un puente para el crecimiento transfronterizo y la capacidad de ofrecer productos financieros que cumplan con las regulaciones a sus usuarios de todo el mundo.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3 del mundo. Bitget, que atiende a más de 100 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, se compromete a ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su función pionera de copy trading (copiar operaciones) y otras soluciones para operar, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, el precio de Ethereum y a precios de otras criptomonedas. Anteriormente conocido como BitKeep, Bitget Wallet es un monedero criptográfico multicadena de primera clase que ofrece una amplia gama de soluciones y características Web3, incluyendo la funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp, y mucho más.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO Y LATINOAMÉRICA, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu(campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, conviene buscar asesoramiento financiero independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información que contiene este documento no debe interpretarse como asesoramiento financiero. Para obtener más información, consulte nuestras Condiciones de uso.

