Bitget obtiene la licencia de Proveedor de Servicios de Activos Virtuales en Bulgaria, en línea con sus planes de expansión en la UE

16/02/2025

VICTORIA, Seychelles, Feb. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la empresa líder en la bolsa de criptomonedas y Web3, ha obtenido una licencia de Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP, por sus siglas en inglés) de la Agencia Nacional de Ingresos de Bulgaria. La licencia oficial permite ahora a Bitget ofrecer un conjunto completo de servicios de criptomonedas en Bulgaria, incluyendo el intercambio, la negociación, la transferencia, la custodia y la oferta pública de criptoactivos, así como servicios de billetera. Este logro se alinea con los planes más amplios de Bitget de obtener la licencia de los Mercados de Criptoactivos (MiCA, por sus siglas en inglés) de la UE, lo que impulsará su presencia en la región.

La licencia de VASP en Bulgaria coincide con la expansión estratégica de Bitget en toda la Unión Europea. La empresa se prepara activamente para cumplir el marco de los MiCA de la UE, que busca establecer un entorno regulatorio unificado para los criptoactivos en toda la región.

“El éxito de la solicitud de la licencia de VASP en Bulgaria forma parte de la estrategia de expansión de Bitget para proporcionar servicio a los usuarios de la Unión Europea”, expresó Hon Ng, director legal de Bitget. “En la medida en que la UE sigue liderando con marcos regulatorios como MiCA, vemos un gran potencial para un crecimiento sostenible e innovación en la región, manteniendo el cumplimiento. Bulgaria es una puerta estratégica para nuestra expansión europea, que ofrece a los ecosistemas favorables a las criptomonedas la oportunidad de acelerar su adopción”.

Ng agregó: “En 2025, nos emociona continuar ampliando la implantación regulatoria global de Bitget en colaboración con diversos reguladores de todo el mundo. Estamos muy centrados en cumplir las normas de cada jurisdicción en las que operamos y hemos estado invirtiendo en nuestro programa de cumplimiento desde el primer día. Creemos que nuestro enfoque optimiza la confianza de los usuarios, garantiza la integridad del mercado y, al mismo tiempo, aumenta la adopción global de activos digitales y el crecimiento sostenible a largo plazo, a medida que alineamos nuestras operaciones con los reglamentos emergentes a nivel mundial”.

Bitget considera el cumplimiento de la reglamentación como parte integrante de su éxito futuro, lo que es evidente con la obtención de homologaciones en mercados clave como Polonia, Italia, Lituania, Reino Unido y ahora Bulgaria.

La licencia de VASP en Bulgaria otorga a Bitget la aprobación reglamentaria para ofrecer una amplia gama de servicios que satisfagan las necesidades de los usuarios de activos digitales de la región. Estos servicios incluyen el intercambio de criptoactivos, que permite una conversión sin complicaciones entre criptomonedas y monedas fiat; la negociación y transferencia de criptoactivos, que facilita transacciones eficientes y seguras; y los servicios de custodia, que proporcionan un sólido marco legal para salvaguardar los activos de los usuarios. Además, la licencia permite la oferta pública de criptoactivos, lo que respalda el alcance de los lanzamientos y las oportunidades de tokens innovadores.

Solo en los últimos tres meses, Bitget ha presentado importantes actualizaciones de licencias y ampliaciones. Ha obtenido una licencia de BSP en El Salvador, la aprobación en el Reino Unido para proporcionar servicios de activos digitales, y ha impulsado una bolsa con sede en Vietnam, BitEXC conforme con la reglamentación. Recientemente, Forbes ha posicionado a Bitget como una de las bolsas más confiables del mundo, y con la licencia de VASP de Bulgaria, Bitget sigue progresando de forma significativa en este ámbito. La empresa también prevé colaborar estrechamente con las autoridades reguladoras europeas para garantizar que sus productos cumplan con todos los requisitos reglamentarios, al tiempo que prioriza la protección de los activos y los datos de los usuarios.

Acerca de Bitget

Bitget fue fundada en 2018, y es la empresa líder mundial en intercambio de criptomonedas y Web3. Bitget, que atiende a más de 100 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, se compromete a ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su función pionera de copy trading (copiar operaciones) y otras soluciones para operar, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, el precio de Ethereum y a precios de otras criptomonedas. Anteriormente conocida como BitKeep, Bitget Wallet es una billetera para criptomonedas multicadena de clase mundial que ofrece una variedad de soluciones y características Web3 integrales, que incluyen funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp y más.

Bitget está a la vanguardia en impulsar la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socia criptográfica oficial de la principal liga de fútbol del mundo, LALIGA, en los mercados del ESTE, SUDESTE Y LATAM, así como socia global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón mundial de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro en boxeo) y İlkin Aydın (equipo nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad global en adoptar el futuro de las criptomonedas.

Para más información, visite: Sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, comuníquese con: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: los precios de los activos digitales pueden fluctuar y experimentar volatilidad. Invierta solo lo que pueda permitirse perder. El valor de su inversión puede verse afectado y es posible que no alcance sus objetivos financieros o no pueda recuperar el capital invertido. Siempre debe buscar asesoramiento financiero independiente y tener en cuenta su propia experiencia y situación financiera. Los resultados pasados no son una medida fiable de los resultados futuros. Bitget no será responsable de las pérdidas en las que pueda incurrir. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como asesoramiento financiero.

