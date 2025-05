Bitget ofrece una experiencia espectacular: acceso VIP a la pelea KC54 en Dubái del UFC de Karate Combat

28/05/2025

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la empresa líder en la bolsa de criptomonedas y Web3, puso el broche de oro a Token2049 con una experiencia exclusiva en el ring en KC54 de Karate Combat en Dubái el 2 de mayo. Piense en golpes de alto nivel, atención VIP y una noche tan salvaje que incluso la cadena de bloques sintió el impacto.

Este año, Bitget subió las apuestas al ofrecer una experiencia premium que puso a los entusiastas de las criptomonedas en el centro de la acción. Los estimados VIP de Bitget presenciaron el intercambio de golpes entre luchadores de talla mundial mientras disfrutaban de comida gourmet y bebidas de primera calidad en una exclusiva sección VIP reservada solo para los principales líderes de opinión e invitados especiales de Bitget.

Con un público de entre 4,000 y 5,000 entusiastas fanáticos de las peleas, la energía en el principal recinto de Dubái era eléctrica. El director de operaciones de Bitget, Vugar Usi Zade, captó a la perfección el espíritu del evento: “El comercio de criptomonedas y los deportes de combate exigen las mismas cualidades: reflejos rápidos, pensamiento estratégico y nervios de acero. Estamos encantados de ofrecer a nuestra comunidad esta oportunidad exclusiva de experimentar de cerca la competencia de clase mundial. Ya sea que esté analizando gráficos o técnicas de lucha, aquí es donde se forman los campeones”.

Robert Bryan, Director Ejecutivo de Karate Combat, señaló, “KC54 marcó un hito importante en nuestra trayectoria y contar con Bitget como patrocinador amplificó nuestro compromiso con la innovación en los deportes de combate. Su apoyo nos ayudó a ofrecer una experiencia inolvidable que combinó la tradición con tecnología de vanguardia.

Asim Zaidi, presidente de Karate Combat, también agregó: “Asociarnos con Bitget para KC54 cambió las reglas del juego. Su participación no solo elevó el perfil del evento, sino que también subrayó la sinergia entre las artes marciales y el panorama digital en evolución”.

El evento marcó otra asociación estratégica para Bitget en el mundo de los deportes de combate, luego de sus exitosas colaboraciones con atletas de combate profesionales como el campeón mundial de lucha libre, Buse Tosun Çavuşoğlu, y el medallista de oro de boxeo, Samet Gümüş (boxeo). Mediante la creación de estas experiencias exclusivas en vivo, Bitget continúa construyendo conexiones significativas entre la comunidad de las criptomonedas y los eventos deportivos de alto perfil.

Jyotsna Hirdyani, responsable de Bitget en el sur de Asia, quien organizó el evento, compartió sus ideas. “Este es el futuro. Desde la cadena de bloques hasta los deportes, las criptomonedas están cambiando las reglas del juego para siempre. Esto es lo que sucede cuando los deportes y el entretenimiento se fusionan con la tecnología de cadena de bloques. Es un cambio cultural donde cada vez veremos más interacciones entre los deportes y las criptomonedas, la fusión perfecta.”

Esta asociación destaca el compromiso de Bitget de ofrecer experiencias únicas y de gran valor a su comunidad. Al igual que en el trading, el momento oportuno lo es todo, y el 2 de mayo en Dubái fue cuando las criptomonedas se unieron con el combate en lo que resultó ser un enfrentamiento inolvidable. El enfoque de Bitget sigue siendo crear valor tangible para la comunidad de las criptomonedas más allá de las interfaces digitales.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la principal empresa de bolsa de criptomonedas y Web3 del mundo. Bitget, que atiende a más de 100 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, se compromete a ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su función pionera de copy trading y otras soluciones para operar, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, el precio de Ethereum y a precios de otras criptomonedas. Anteriormente conocido como BitKeep, Bitget Wallet es un monedero criptográfico multicadena de primera clase que ofrece una amplia gama de soluciones y características Web3, incluyendo la funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp, y mucho más.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO Y LATINOAMÉRICA, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

Para obtener más información, visite: el sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, comuníquese con: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, conviene buscar asesoramiento financiero independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas. La información que contiene este documento no debe interpretarse como asesoramiento financiero. Para obtener más información, consulte nuestras Condiciones de uso.

Acerca de Karate

Karate Combat es la liga de karate de contacto total más importante del mundo, reconocida por su enfoque innovador del entretenimiento en los deportes de combate. Karate Combat, conocido por su estilo de lucha característico y de ritmo rápido, es decir MMA sin lucha en el suelo, ofrece combates llenos de energía, en los que casi la mitad terminan por KO. Con más de 7 millones de seguidores, cientos de millones de visitas mensuales y más de 100,000 usuarios activos de la aplicación, Karate Combat está a la vanguardia en la combinación de experiencias deportivas y tecnológicas impulsadas por la comunidad.

