Bitget presenta “skins” exclusivas de LALIGA: opere con estilo con el Barça, el Real Madrid, y muchos más

29/04/2025

VICTORIA, Seychelles, April 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, empresa líder en intercambio de criptomonedas y Web3, presentó su innovador “Tu equipo, tu skin: LALIGA en Bitget“ en una iniciativa que combina la emoción por el fútbol con el entusiasmo por el trading de criptomonedas. La actualización del producto permite a los usuarios decorar su aplicación Bitget con el logotipo de su equipo favorito de LALIGA y competir por recompensas, demostrando así que, en las criptomonedas, como en el fútbol, la pasión y la estrategia van de la mano.

Bitget, conocida por superar los límites de la participación de los usuarios, subió de nivel al integrar los icónicos diseños de los equipos de LALIGA en la interfaz de su aplicación. Ahora, los traders pueden llevar el orgullo de su equipo en sus mangas digitales con este nuevo kit de trading. Tanto si es un aficionado incondicional del FC Barcelona como si es del Real Madrid, ahora su aplicación Bitget puede llevar el logotipo de su equipo.

“Damos a los entusiastas de las criptomonedas una nueva forma de mostrar con orgullo su espíritu de equipo mientras operan”, afirmó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget. “Piense en ello como el mejor cruce, donde su aplicación de trading se convierte en algo tan personalizado como la pasión por fútbol fantasy. Esta campaña es un triplete de compromiso, personalización y diversión; tanto si está aquí por trading como por los trofeos, hay algo para cada aficionado”.

No se trata solo de una mejora estética, sino de una competencia a toda regla. Los usuarios ganan puntos completando tareas lúdicas relacionadas con el equipo que han elegido, con tablas de clasificación semanales que siguen a los mejores. Cuanto más trading haga, más subirá su equipo. Y, como en el fútbol, cada punto cuenta.

Entrar en acción es sencillo, pero emocionante. En primer lugar, los aficionados pueden personalizar su experiencia de trading en Bitget seleccionado los escudos icónicos de su equipo favorito de LALIGA y transformar la interfaz de la aplicación en un tributo digital a su pasión por el fútbol. Entonces comienza la verdadera competencia: los usuarios ganan puntos para el equipo que han elegido, completando desafíos de trading y participando en la plataforma, lo que crea un emocionante cruce entre la actividad en criptomonedas y el orgullo por el equipo. Cada semana hay más en juego, ya que las tablas de clasificación actualizadas muestran qué seguidores de los clubes dominan la competencia, lo que combina la destreza en el trading con una afición inquebrantable como nunca antes se había hecho.

La reputación de innovación y atractivo mundial de LALIGA se alinea perfectamente con la misión de Bitget de hacer que el trading de criptomonedas sea más interactivo y motivador. Al combinar la pasión por los deportes con los mercados financieros, Bitget redefine la manera en que los usuarios interactúan con sus plataformas de trading, lo que demuestra que las criptomonedas no tienen por qué ser solo gráficos y números. A veces, también podemos presumir.

La campaña “Tu equipo, tu skin” está ahora en línea en la aplicación Bitget. Descargar, personalizar y comenzar a ganar puntos hoy mismo. ¿Quién dijo que el trading de criptomonedas no podía tener un poco del encanto del fútbol?

Acerca de Bitget

Bitget se estableció en 2018 y es la empresa líder a nivel mundial en intercambio de criptomonedas y Web3. La bolsa Bitget brinda sus servicios a más de 100 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, y está comprometida en ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su característica pionera de copy trading y otras soluciones de operaciones, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, Ethereum y de otras criptomonedas. Anteriormente conocida como BitKeep, Bitget Wallet es una billetera de criptomonedas de cadenas múltiples de clase mundial que ofrece una gran variedad de soluciones y características integrales Web3 que incluyen funcionalidad de billetera, token swap, NFT Marketplace, navegador DApp y mucho más.

Bitget está a la vanguardia en impulsar la adopción de criptomonedas mediante alianzas estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA, así como socio a nivel mundial de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro en boxeo) e İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a adoptar el futuro de las criptomonedas.

Para más información, visite: el sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, comuníquese con: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad considerable. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere la inversión principal. Es conveniente buscar siempre asesoramiento financiero independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador confiable de resultados futuros. Bitget no acepta responsabilidad alguna por posibles pérdidas sufridas. Nada del contenido de este documento debe interpretarse como asesoramiento financiero. Para más información, consulte nuestros Términos de uso.

La fotografía que acompaña a este anuncio está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f7e187b7-cdfe-4cc7-9410-ec2319c1a0f9

