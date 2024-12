Bitget revela quema de tokens BGB por un valor de más de USD 5 mil millones en Nuevo informe técnico

30/12/2024

VICTORIA, Seychelles, Dec. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget , la empresa líder en la bolsa de criptomonedas y Web3, ha publicado un nuevo informe oficial para su token nativo, Bitget Token (BGB). La actualización introduce una iniciativa sin precedentes de quemar 800 millones de tokens BGB, valorados en más de USD 5 mil millones según los precios actuales del mercado, junto con planes para ampliar la utilidad del token. Esta medida demuestra el compromiso de Bitget de imponer un modelo de suministro deflacionario para BGB, lo que acelera su utilidad.

El nuevo informe oficial presenta un ambicioso plan de quema de tokens, comenzando con la quema inmediata y permanente de 800 millones de BGB (el 40% del suministro total), lo que reduciría el suministro circulante a 1.200 millones. A partir de 2025, Bitget iniciará quemas trimestrales asignando el 20% de las ganancias de Bitget Exchange y Bitget Wallet, incluidos los ingresos de las transacciones al contado, de futuros y NFT, para recomprar y quemar BGB. Todas las actividades de quema se registrarán en la cadena, lo que garantiza la transparencia y la responsabilidad ante la comunidad.

Bitget anunció recientemente la fusión de Bitget Token (BGB) con Bitget Wallet Token (BWB) . Tras esta fusión, BGB servirá como token unificado para los ecosistemas centralizados y descentralizados de Bitget. Actualmente, BGB ofrece varios beneficios a sus titulares, incluidos descuentos en las tarifas, privilegios VIP y acceso a la agricultura de tokens a través de Launchpool. De cara al futuro, Bitget planea expandir la utilidad del BGB dentro de los ecosistemas en cadena, posicionándolo como un activo fundamental para el staking, la provisión de liquidez y la elegibilidad para airdrop. Además, BGB potenciará los servicios de Bitget Wallet , como los pagos de tarifas de gas de múltiples cadenas, a la vez que extenderá sus casos de uso a los escenarios cotidianos de PayFi.

En el panorama competitivo del intercambio de criptomonedas, Bitget se ha distinguido como la bolsa centralizada (CEX) de más rápido crecimiento en los últimos años. Se alcanzó este logro gracias a un equipo de 1600 profesionales en más de 60 países, un ecosistema integral que abarca operaciones fiduciarias, al contado, con margen y futuros, y tecnología de vanguardia que garantiza una experiencia fluida en las operaciones. Bitget fortalece aún más la confianza de los usuarios con medidas de seguridad avanzadas, incluido un Fondo de Protección de USD 600 millones y un informe de Constancia de Reservas que se actualiza cada mes. Su estrategia de cumplimiento proactivo y la adquisición de licencias en múltiples jurisdicciones fortalecen su posición como CEX líder a nivel mundial.

“Los CEX son la columna vertebral del crecimiento de las criptomonedas para alcanzar su adopción masiva. La misión de Bitget de impulsar la próxima ola de innovación se desarrollará el próximo año”, afirmó Gracy Chen, CEO de Bitget. “Nuestra decisión de quemar USD 5 mil millones en BGB se alinea con nuestros planes de convertirlo en un poderoso medio de transacción de valor. Nuestra próxima fase ampliará la utilidad del BGB en la cadena, integrándola en más DApps y llevándola a las masas, haciendo que BGB esté disponible para todos y haciendo que PayFi se convierta en una parte de la vida cotidiana”, agregó.

BGB ha mostrado un desempeño excepcional en 2024, en el que su capitalización de mercado aumentó más del 1000% en el último año y más de 100 veces desde su inicio. Este impresionante crecimiento está respaldado por un historial comprobado de sólidos casos de uso del token y el éxito del innovador ecosistema de Bitget.

La publicación del documento técnico actualizado de BGB marca un momento importante en la trayectoria de Bitget. Al reducir la oferta, mejorar la utilidad y expandir las aplicaciones del mundo real, BGB seguramente fortalecerá más funcionalidades y productos en el ecosistema Bitget impulsando el crecimiento sostenible y el valor a largo plazo para los titulares.

Para obtener más información sobre el nuevo informe técnico de BGB, visite este enlace .

