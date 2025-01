Bitget se convierte en el segundo mayor ecosistema de intercambio de criptomonedas por su base de usuarios

24/01/2025

VICTORIA, Seychelles, Jan. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la empresa líder de la bolsa de criptomonedas y Web3, ha publicado su informe de transparencia de 2024, que destaca uno de los años más prósperos que ha experimentado la empresa desde su lanzamiento en 2018, emergiendo como el segundo mayor ecosistema de intercambio por su base de usuarios. El impulso de la innovación, las decisiones empresariales estratégicas y una fuerte demanda de plataformas confiables han llevado al ecosistema a expandirse superando las expectativas.

La plataforma experimentó un aumento en su base de usuarios, pasando de 20 millones en enero a más de 100 millones en diciembre, un crecimiento extraordinario del 400 %. Esta expansión vino acompañada de avances significativos en la actividad comercial, con volúmenes diarios que se duplicaron hasta situarse en $20 mil millones. Los volúmenes de operaciones al contado crecieron exponencialmente, al pasar de $160 mil millones en el primer trimestre a $600 mil millones en el cuarto trimestre. Estos logros han obedecido a una estrategia enfocada en ofertas altamente competitivas, innovaciones centradas en el usuario y expansión global.

Entre 2021 y 2024, la base de usuarios de Bitget experimentó un crecimiento sustancial en varias regiones. En el sur de Asia creció un 200 %, mientras que en el sudeste asiático se expandió un 140 %, los usuarios europeos subieron un 67 % y en América Latina y Oriente Medio experimentó un aumento significativo. La región de la CEI experimentó un crecimiento del 150 % y África tuvo el mayor incremento, de un 300 %.

En 2024, Bitget adoptó una serie de iniciativas que aceleraron su crecimiento en los ecosistemas CEX. El crecimiento se atribuye a la creciente demanda de activos digitales en todo el mundo, para los que Bitget ofrece una amplia gama de servicios centralizados y descentralizados. La integración de las herramientas “Smart Money” de Bitget Wallet, personalizadas para el análisis avanzado de datos en cadena, y el lanzamiento de PoolX, una plataforma de participación en minería, mejoraron la participación de los usuarios y diversificaron las oportunidades de inversión. Además, la compañía lanzó una plataforma de negociación previa a la comercialización, que brinda a los usuarios acceso fluido a nuevos tokens y liquidez antes de las cotizaciones.

Bitget realizó una inversión estratégica de $30 millones en la cadena de bloques The Open Network (TON) con Foresight Ventures, acorde con su apoyo a las tendencias emergentes como GameFi y Tap-to-Earn. El rápido crecimiento de TON en volúmenes de transacciones y la adopción de aplicaciones descentralizadas también jugaron un papel importante en el aprovechamiento de las oportunidades del mercado.

El token nativo de la plataforma, BGB, creció más del 1000 % y su valor se multiplicó por diez hasta alcanzar los $8 a fin de año. Un mecanismo de quema recientemente implementado, junto con una utilidad del token mejorada y un documento técnico actualizado, contribuyeron a este crecimiento. Al reducir la oferta total e introducir un programa trimestral de quema de tokens, Bitget posicionó a BGB como el núcleo del crecimiento futuro de su ecosistema.

En 2024, las transiciones de liderazgo definieron aún más la trayectoria de Bitget. Gracy Chen, anteriormente directora general, asumió el cargo de directora ejecutiva, convirtiéndose en la única mujer líder en las 10 principales bolsas mundiales. Junto a ella, Hon Ng fue nombrado director jurídico, Vugar Usi Zade director de operaciones y Min Lin director comercial. Este sólido equipo directivo ha sido estratégico a la hora de impulsar iniciativas estratégicas, avances en el cumplimiento y desarrollos centrados en el usuario.

Así, Bitget obtuvo autorizaciones clave, incluida una licencia en el Reino Unido, una licencia de proveedor de servicios de Bitcoin (BSP) en El Salvador y lanzó un intercambio localizado en Vietnam. Estos avances responden a los estándares regionales, a la vez que amplían su presencia global.

Bitget también logró avances en responsabilidad social corporativa a través de iniciativas como Blockchain4Her, que promueve la diversidad de género en la industria de cadenas de bloques, y Blockchain4Youth, que difunde el conocimiento de las cadenas de bloques entre los jóvenes profesionales de todo el mundo. Estos programas reflejan la visión más amplia del intercambio de permitir el crecimiento inclusivo dentro del espacio Web3.

Con sus inversiones estratégicas, éxitos regulatorios e innovaciones centradas en el usuario, Bitget llega al 2025 con el objetivo de mantener su expansión e influencia en el ecosistema criptográfico. Los logros del año pasado muestran la visión estratégica de la plataforma a la hora de dar forma al futuro de la cadena de bloques y las criptomonedas.

Para acceder al informe de transparencia completo, visite aquí.

