Bitget se convierte en patrocinador oro en Token2049 Dubai: la directora ejecutiva, Gracy Chen, compartirá su visión sobre la próxima etapa de las criptomonedas

Por staff

05/05/2025

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, May 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la empresa líder en intercambio de criptomonedas y Web3, está preparada para causar un gran impacto en TOKEN2049 Dubai como patrocinador oro del evento histórico de este año. TOKEN2049 Dubai, que se realizará del 30 de abril al 1 de mayo de 2025 en el Centro de Conferencias Madinat Jumeirah, reunirá a las mentes más brillantes y a los innovadores más audaces de todo el ecosistema mundial de criptomonedas y blockchain. Mientras la comunidad de criptomonedas se reúne en uno de los centros más dinámicos para la innovación, Bitget está lista para destacar sus estrategias que continúan dando forma al panorama de los activos digitales.

El primer día de la conferencia, Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget, pronunciará un discurso de apertura en el escenario io.net, de 3:00 a 3:15 p. m., hora estándar del golfo. Titulado, “Two Strategies Bitget Adopted to Thrive in a Volatile Market” (Dos estrategias que Bitget adoptó para prosperar en un mercado volátil), el intercambio explorará de qué manera Bitget navega y prospera en medio de la volatilidad mundial, y aprovecha las oportunidades emergentes al mismo tiempo que se mantiene a la vanguardia de la innovación. Las ideas de Gracy destacarán las estrategias que permitieron a Bitget generar un impacto en el mundo real en un panorama de mercado impredecible, y establecerán un plan para el éxito sostenible en el ecosistema de criptomonedas en evolución.

Para ampliar aún más su presencia, Bitget prepara el escenario para una velada inolvidable con Cryptoverse Dream Night el 30 de mayo. En colaboración con 1inch y con el respaldo de Morph, este evento fuera del horario laboral al que solo se puede acceder con invitación, reunirá a pioneros de Web3, líderes de blockchain y gigantes de las criptomonedas en una noche inmersiva de energía electrizante, experiencias prémium y redes de última generación. Desde actuaciones sorpresa hasta momentos sociales seleccionados, el evento capta el espíritu audaz que impulsa el futuro del criptoverso. Los asistentes tendrán la oportunidad de ser recompensados con Bitget Exclusives cuando capturen y compartan los momentos más electrizantes del evento.

Debido a que los debates en torno a la descentralización, el acceso al mercado y la innovación cobran protagonismo, Bitget está ampliando su rol para convertirse en algo más que una bolsa tradicional. Gracias a sus contribuciones tanto durante la conferencia como en los eventos paralelos, Bitget pretende ayudar a dar forma a nuevos estándares sobre cómo se crea valor en esta economía digital. “Nuestro objetivo es ayudar a sentar las bases para un ecosistema Web3 más conectado y resiliente”, declaró Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget. “El éxito en este ámbito requiere más que tecnología: exige colaboración y una visión compartida de cómo debería ser el futuro, y no existe mejor plataforma para tener estas conversaciones que un evento como TOKEN2049. Con una poderosa presencia tanto dentro como fuera del escenario principal, la participación de Bitget en Token2049 Dubai refleja su estrategia más amplia para apoyar la evolución continua de Web3”.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la principal empresa de intercambio de criptomonedas y Web3 del mundo. Bitget, que atiende a más de 100 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, se compromete a ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su función pionera de copy trading (copiar operaciones) y otras soluciones para operar, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, el precio de Ethereum y a precios de otras criptomonedas. Anteriormente conocido como BitKeep, Bitget Wallet es un monedero criptográfico multicadena de primera clase que ofrece una amplia gama de soluciones y características Web3, incluyendo la funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp, y mucho más.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO Y LATINOAMÉRICA, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

Para obtener más información, visite: el sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

