Bitget se prepara para cumplir con el marco MiCA con un futuro centro regional europeo

18/12/2024

VICTORIA, Seychelles, Dec. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3 del mundo, está estudiando el establecimiento de su centro regional de Europa en Lituania en el marco de su expansión estratégica en la Unión Europea. Esta decisión se inscribe en el marco de la regulación europea sobre Mercados de Criptoactivos (Markets in Crypto-Assets, o MiCA), cuyo objetivo es proporcionar un entorno regulador unificado para los criptoactivos en toda la región.

La empresa se prepara activamente para el cumplimiento de la MiCA, e incluye planes para el establecimiento de una oficina, así como la contratación de personal de cumplimiento y operaciones en Lituania.

“Agradecemos sinceramente a las autoridades reguladoras de la UE por su destacado papel y visión en la promoción de un entorno seguro y dinámico para la innovación digital. Nuestra visión para Europa va más allá de la expansión comercial. El continente se encuentra a la vanguardia de la revolución de las criptomonedas, y tenemos el compromiso de contribuir a su creciente ecosistema de nuevas empresas de este sector”, comentó Hon Ng, director jurídico de Bitget. “Con el establecimiento de un centro en la Unión Europea, demostramos nuestro firme compromiso de mantener los más altos estándares de seguridad y cumplimiento”, añadió.

Bitget trabaja constantemente para cumplir las normativas de todo el mundo en las jurisdicciones favorables a las criptomonedas, con licencias en mercados importantes como Polonia, Australia e Italia. La criptobolsa reingresó recientemente en el mercado del Reino Unido, ofreciendo servicios de criptomonedas totalmente conformes, y busca aprobaciones reguladoras en más de 15 jurisdicciones de todo el mundo. Entre estos países se encuentra Lituania, donde Bitget realiza su registro de criptomonedas, lo que indica su dedicación a operar de manera segura y transparente en Europa.

La empresa también prevé colaborar estrechamente con las autoridades reguladoras europeas para garantizar que sus productos cumplan con todos los requisitos normativos, al tiempo que prioriza la protección de los activos y los datos de los usuarios. A medida que el marco MiCA entra en vigor, las medidas proactivas de Bitget la impulsan a convertirse en la bolsa de más rápido crecimiento en el cumplimiento de las normativas.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3 del mundo. Con más de 45 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la bolsa Bitget se compromete a ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su función pionera de copy trading y otras soluciones de trading, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, precio de Ethereum y otros precios de criptodivisas. Anteriormente conocido como BitKeep, Bitget Wallet es un monedero criptográfico multicadena de primera clase que ofrece una amplia gama de soluciones y características Web3, incluyendo la funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp, y mucho más.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, MAR y LATAM, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

Advertencia de riesgo: los precios de los activos digitales pueden fluctuar y experimentar volatilidad. Invierta solo lo que pueda permitirse perder. El valor de su inversión puede verse afectado y es posible que no alcance sus objetivos financieros o no pueda recuperar el capital invertido. Siempre debe buscar asesoramiento financiero independiente y tener en cuenta su propia experiencia y situación financiera. Los resultados pasados no son una medida fiable de los resultados futuros. Bitget no será responsable de las pérdidas en las que pueda incurrir. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como asesoramiento financiero.

