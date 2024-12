Bitget se sitúa entre las 3 principales bolsas de criptomonedas para comercializar futuros en el informe de noviembre

24/12/2024

VICTORIA, Seychelles, Dec. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3 del mundo, ha compartido su informe mensual de transparencia en el que se destaca su sólido desempeño del ecosistema en noviembre de 2024. El mercado de criptomonedas experimentó un fuerte aumento y Bitcoin superó la barrera de $106.000. En Bitget, esta tendencia de máximos históricos (ATH) se replicó, ya que Bitget Token (BGB) aumentó de aproximadamente $1,44 a $1,70, lo que marca un aumento de alrededor un 18 %. Esta evolución al alza se vio impulsada por la expansión global de Bitget y el crecimiento significativo del volumen de negociación, la participación de los usuarios y la seguridad de la plataforma, logrando así alcanzar la tercera posición a nivel mundial en la negociación global de futuros.

Bitget conservó más de 45 millones de usuarios con un volumen diario de operaciones de $10 mil millones, mientras que el volumen de operaciones de futuros de USDT-M aumentó a $16 mil millones y el volumen diario de operaciones al contado se duplicó, alcanzando los $400 millones. Su Fondo de Protección, que ha crecido de forma espectacular desde más de $400 millones a más de $600 millones, favorece una sólida seguridad y la confianza de los usuarios en la plataforma.

En noviembre, los tokens spot de mayor rendimiento de Bitget experimentaron un crecimiento notable, liderado por UNICE con un 2666,71 %. Además, 13 tokens cotizaron en Poolx, y 5 de ellos también aparecieron en las cotizaciones previas a la cotización, lo que demuestra un fuerte interés y una doble exposición de estos activos.

Bitget organizó el evento “Pitch n’ Slay” en Bangkok. En el marco del programa Blockchain4Her de Bitget, el concurso proporcionó exposición, capital y orientación a mujeres emprendedoras en el espacio blockchain y ofreció la oportunidad de obtener hasta $100,000 de financiamiento por parte de Foresight Ventures. Pitch n’ Slay mostró el poder de la colaboración en la creación de vías inclusivas para las mujeres en blockchain, en línea con el compromiso de Bitget de fomentar un ecosistema blockchain diverso y próspero.

Bitget introdujo la transferencia bancaria en VND en Vietnam. Permite a los usuarios depositar VND a través de VietQR y retirar fondos mediante transferencias bancarias para comprar criptomonedas conocidas como BTC, ETH, USDT, SOL y BGB a través de la función de conversión de efectivo de Bitget.

Bitget Wallet presentó un kit de herramientas completo para la negociación de memecoin, que permite a los usuarios descubrir tokens de alto potencial, analizar datos críticos y operar sin problemas en múltiples cadenas. Además, lanzó el programa Refer2Earn, que incentiva el crecimiento de usuarios a través de ingresos pasivos, y un programa de apoyo a las miniaplicaciones de Telegram de $20 millones para empoderar a los desarrolladores e impulsar la innovación en el ecosistema de Telegram.

El sólido desempeño de Bitget demuestra que vuelve a brillar como uno de los principales actores mundiales del sector de las criptomonedas. La empresa seguirá centrándose en la innovación, la participación de los usuarios y la expansión del mercado en el sector de las criptomonedas, en rápida evolución, tendiendo puentes entre CeFi y DeFi y ampliando el acceso a las finanzas descentralizadas.

Para obtener más información, consulte el informe mensual aquí.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3 del mundo. Con más de 45 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la bolsa Bitget se compromete a ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su función pionera de copy trading y otras soluciones de trading, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, precio de Ethereum y otros precios de criptodivisas. Anteriormente conocida como BitKeep, Bitget Wallet es una billetera criptográfica multicadena de clase mundial que ofrece distintas soluciones y características Web3 integrales que incluyen funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp y más.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, MAR y LATAM, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

Para obtener más información, visite: Sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, comuníquese con: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, conviene buscar asesoramiento financiero independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información contenida en este documento no debe interpretarse como asesoramiento financiero. Para obtener más información, consulte nuestras Condiciones de uso.

