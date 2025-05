Bitget Wallet muestra su utilidad en el mundo real como patrocinador platino de la Blockchain Futurist Conference

Por staff

15/05/2025

TORONTO, May 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget Wallet, la billetera líder sin custodia de Web3, será uno de los principales patrocinadores de la Blockchain Futurist Conference, el principal evento sobre criptomonedas y cadenas de bloques de Norteamérica, que se celebrará el 13 de mayo de 2025. Bitget Wallet contará con una programación completa y actividades para la comunidad, y su presencia supone una inversión continua en el desarrollo del ecosistema, la utilidad en el mundo real y la innovación inclusiva de Web3.

El evento es el último paso de Bitget Wallet para reforzar su presencia en Norteamérica, y llevar su creciente variedad de productos y su ecosistema a uno de los escenarios más influyentes del sector. A las 11:00 a. m., Vugar Usi Zade, director de Operaciones de Bitget subió al escenario para una sesión titulada “Striking the Balance: UX vs Security in Crypto Exchanges” (Encontrar el equilibrio: UX vs. seguridad en las bolsas de criptomonedas), en la que abordaría uno de los desafíos más cruciales en el diseño de plataformas de criptomonedas.

“Nuestro objetivo es que Web3 sea accesible y práctico para los usuarios cotidianos”, afirmó Alvin Kan, director de Operaciones de Bitget Wallet. “Formar parte de la conferencia de este año no es solo cuestión de visibilidad, sino de conectar con constructores y usuarios que están dando forma al futuro de las criptomonedas. Ya sea mediante herramientas en la cadena, apoyo al ecosistema o casos de uso en el mundo real. Bitget Wallet se compromete a ofrecer una utilidad real a lo largo de toda la experiencia con criptomonedas”. La presentación se produce tras el lanzamiento de “Shop with Crypto” (comprar con criptomonedas), un nuevo mercado dentro de la aplicación que permite a los usuarios usar las criptomonedas de forma directa para adquirir bienes y servicios dentro la billetera, como juegos, viajes, tarjetas regalo y mucho más.

Como parte de su compromiso más amplio con el cambio liderado por la comunidad, la iniciativa mundial de Bitget Wallet, Blockchain4Her (cadenas de bloques para mujeres), también patrocinó la Happy Hour de ETHWomen, que tuvo lugar de 12:00 p. m. a 2:00 p. m., en el ETHWomen Stage & Gallery Room durante la conferencia. El evento fue diseñado para fomentar conversaciones y conexiones auténticas, y ofrece un espacio agradable para que las mujeres que utilizan Web3 establezcan contactos, compartan experiencias y entablen relaciones importantes. Los asistentes recibirán broches de Blockchain4Her de edición limitada como parte de una actividad benéfica especial, en la que Bitget Wallet donará 10 dólares por cada broche utilizado a una organización benéfica local de mujeres.

Esa misma noche, Bitget Wallet organizó Bitget Mixer Night en la icónica Old Toronto Stock Exchange, uno de los eventos paralelos más esperados de la semana de las criptomonedas. En un lugar en el que las finanzas tradicionales se encuentran con la innovación descentralizada, este exclusivo evento reunirá a los principales expertos en criptomonedas en una velada de cócteles, canapés y charlas. Los invitados conocerán de cerca las últimas novedades de Bitget Wallet mientras disfrutan de un entorno lleno de energía diseñado para descubrir y generar contactos de networking.

Desde el escenario principal hasta eventos paralelos más privados, la participación de Bitget Wallet refleja el creciente interés por el impacto en la comunidad, la innovación impulsada por la utilidad y el crecimiento inclusivo en todo el ecosistema Web3.

Acerca de Bitget Wallet

Bitget Wallet es una billetera de criptomonedas sin custodia diseñada para hacer que las transacciones en criptomonedas sean sencillas, sin inconvenientes y seguras para todos. La billetera cuenta con más de 60 millones de usuarios, reúne un conjunto completo de servicios en criptomonedas, como swaps, perspectivas de mercado, staking, recompensas, un navegador DApp y soluciones de pagos en criptomonedas. Bitget Wallet tiene conexiones a más de 130 cadenas de bloques, más de 20.000 DApps y millones de tokens, permite operaciones multicadena sin inconvenientes mediante cientos de DEX y puentes entre cadenas. Respaldada por un fondo de protección de usuarios de más de 300 millones de dólares, garantiza el máximo nivel de seguridad para los activos de los usuarios.

Para obtener más información, visite: X | Telegram | Instagram | YouTube | LinkedIn | TikTok | Discord | Facebook

Para consultas de los medios, comuníquese con: media.web3@bitget.com

La fotografía que acompaña a este anuncio está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6928899a-bd2d-4fec-8f64-aa390ffadbce

Copyright © 2025 GlobeNewswire, Inc.