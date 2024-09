Bitso designa a Juanita Rodríguez Kattah como Directora General para Colombia

Por staff

05/09/2024

(Colombia) Bitso —la empresa de servicios financieros impulsados por cripto en América Latina— anunció el nombramiento de Juanita Rodríguez Kattah como Country Manager (Directora General) de Colombia, quien asumirá la responsabilidad de dirigir las operaciones de la compañía en el país.

De acuerdo con el más reciente Panorama Cripto en América Latina, Colombia ocupa el segundo lugar en el crecimiento interanual de usuarios en los países donde la compañía tiene presencia, con un 17% respecto al periodo anterior, por lo que en este nuevo cargo, Rodríguez Kattah tiene como objetivos principales consolidar la presencia de la compañía en el mercado colombiano, fortalecer el liderazgo de la plataforma en términos de adopción y usuarios, así como robustecer la división empresarial de Bitso Business, impulsando a más empresas a utilizar las soluciones de pago basadas en blockchain para aumentar la rentabilidad de sus negocios y sus operaciones nacionales e internacionales.

‘’Estoy feliz de aceptar este reto y trabajar por el crecimiento del sector desde una empresa seria, regulada y segura que se ha consolidado desde que inició operaciones en Colombia en 2022. Me uno a la apuesta de Bitso por poner a disposición de los clientes empresariales las ventajas de la tecnología blockchain para sus pagos y transferencias en tiempo real. Llego con el mayor entusiasmo y optimismo para promover y participar en las discusiones de política pública y regulación que permitan proteger a los usuarios colombianos y fomentar la innovación en el país. No puedo dejar de mencionar que me emociona asumir este reto como mujer”, expresó Juanita Rodríguez Kattah.

Durante el último semestre de 2023, la proporción de usuarias mujeres de Bitso en Colombia fue del 33%, con lo que destacó por ser el país con mayor representación femenina en la región; sin embargo, en el primer semestre de 2024 disminuyó 7 puntos porcentuales respecto al semestre anterior, con un 26% de usuarias, colocándose 1 punto porcentual debajo del promedio regional, contra el 74% de usuarios en este país.

Rodríguez Kattah cuenta con estudios como abogada en la Universidad de los Andes, con un Máster en Gestión de Sistemas de Información de la Universidad Politécnica de Madrid, y con estudios de posgrado en Nuevas Tecnologías, Innovación y Gestión de Ciudades de la Universidad Externado de Colombia, además de estudios en derecho de los negocios internacionales, ciberseguridad y compliance. Ha trabajado en diversas iniciativas de innovación tecnológica, emprendimiento y transformación digitales, en donde se ha destacado en posiciones de liderazgo tanto en el sector público como en el privado.

Su experiencia incluye roles como Consejera en la Embajada de Colombia en EE. UU., Viceministra de Economía Digital del Ministerio de las TIC, Directora de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Defensa y Vicerrectora de Innovación de la Universidad EAN. Además de posiciones estratégicas dentro de la industria cripto en América Latina. En su más reciente rol como Gerente de Educación,

Cultura y Productividad de Colsubsidio impulsó el desarrollo del talento necesario para el crecimiento y la transformación digital de las empresas de algunas regiones de Colombia.

Desde este nuevo puesto, Juanita buscará potenciar el liderazgo de la organización, no solo en el ecosistema cripto para usuarios, sino también para fortalecer el negocio de Bitso Business, que incluye servicios de transferencias y pagos internacionales para diferentes compañías, con o sin presencia local. Así mismo, gracias a su experiencia en el sector público, promoverá la regulación de las plataformas cripto en el país, aprovechando la pronunciada curva de crecimiento del sector y la consolidación del mercado de criptoactivos entre las personas y empresas colombianas.

