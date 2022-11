Bitso fortalece su huella de servicios B2B, alcanzando más de 1,500 clientes institucionales

Por staff

29/11/2022

Bitso, la plataforma de criptomonedas líder en América Latina, con más de 6 millones de clientes y operaciones locales en Argentina, Brasil, México y Colombia, anunció que logró un crecimiento significativo en su oferta de servicios institucionales, incrementando su base de clientes instituciones a más de 1,500. A pesar de la volatilidad en los mercados financieros y cripto, la compañía también registró un incremento del 73% en el número de clientes que realizan transacciones al menos una vez al mes, lo que representa un crecimiento al triple en volumen e ingresos año contra año. Este logro demuestra cómo cada vez más compañías ven valor en adoptar servicios financieros basados en cripto para ofrecer mejores productos y servicios a sus propios clientes.

Completamente fuera de los temas de especulación que rodean la narrativa cripto, el reporte de New value: Crypto Trends in Business & Beyond de 2022 muestra que, cuando se les preguntan las razones del por qué usan cripto, el 50% de las compañías encuestadas mencionan su uso como una cobertura contra la inflación; como divisa para hacer pagos en segundo lugar, y como un activo o garantía para acceder a préstamos o crédito como las tres razones principales.

Siendo el proveedor de servicios financieros con cripto más grande y el único completamente regulado de América Latina, Bitso le ha brindado exitosamente a corporaciones e instituciones de todo el mundo un repertorio completo de servicios financieros y tecnológicos rápidos, asequibles y fáciles de uso bajo cuatro categorías principales: servicios institucionales (que incluyen administración de efectivo, API de pagos, servicios de custodia y mesa de precios), pagos transfronterizos, Crypto-as-a-service (CaaS) y pagos con cripto.

Servicios institucionales para toda clase de compañías en todo el mundo, todo el tiempo.

De acuerdo a un estudio reciente, los usos de cripto de instituciones financieras y empresas aumentarán un 76% y 71%, respectivamente, en los próximos tres años. Los clientes de Bitso pueden operar a través de geografías diferentes, en múltiples divisas con control total sobre sus activos 24 horas al día, siete días a la semana, todo el año. Negocios de todas las industrias han optado por los servicios institucionales de Bitso. Por ejemplo, Addem Capital, un fondo de capital de deuda, se apoya en Bitso como su proveedor de liquidez para recibir fondos en cripto y apoyar proyectos de emprendimiento a lo largo de América Latina.

Ver más: MicroStrategy creó una herramienta gratuita que compara la rentabilidad de bitcoin con otros activos

Cripto está revolucionando pagos transfronterizos: más rápidos, asequibles y eficientes.

Las criptomonedas de apalancamiento permiten a las compañías operar a través de varias geografías con múltiples monedas, así como mandar y recibir dinero. Los negocios reconocen cada vez más el potencial que tienen las criptomonedas de mejorar sus pagos transfronterizos. Según reportes recientes, para 2025 las transacciones en cadena transfronterizas B2B globales superarán los 1.7 mil millones. Bitso opera localmente en México, Brasil, Argentina y Colombia, y la compañía también está conectada a rieles bancarios locales (SPEI, PIX/TED, COELSA, ACH) y de EE.UU. Los clientes también tienen acceso a compensación instantánea de fondos y pueden recibir depósitos y hacer retiros desde y hacia terceros en cuentas con el mismo nombre en moneda local y cripto. Una de las compañías que impulsa las soluciones transfronterizas de pago de Bitso es Felix Pago, un proveedor de tecnología de remesas a través de chat, abriendo la puerta a un servicio fácil, rápido y asequible para enviar remesas de EE.UU. a México.

Incluir cripto en el modelo de negocios nunca ha sido más fácil que con CaaS.

Con América Latina siendo el séptimo mercado de cripto más grande del mundo, de acuerdo a un reporte reciente de Chainalysis, cada vez más compañías están buscando ofrecer servicios de cripto directamente desde sus plataformas. Un beneficio para los negocios es la oferta de Crypto-as-a-service de Bitso – una solución con conexión fácil para empresas que busquen ofrecer servicios de criptomonedas a sus usuarios. Es una solución completamente “white-label”, lo que significa que los clientes no interactúan con Bitso, sino que directamente con el servicio y marca para las cuales se registraron. La solución le permite a cualquier banco, fintech o proveedor de servicios financieros ofrecer productos de cripto a través de la infraestructura de Bitso. Diversas compañías del ecosistema Fintech, la Banca tradicional y de servicios digitales de América Latina han confiado en Bitso para ofrecer productos cripto a sus clientes mediante esta solución.

Pagar con cripto, la manera más rápida de hacer cripto útil.

Un estudio reciente indicó que el 56% de los consumidores están más dispuestos a transaccionar con un comerciante que acepte pagos en cripto. Bitso es la única compañía que ofrece rieles directos de moneda local a sus clientes institucionales, para que acepten pagos en cripto y al mismo tiempo reciban el pago final en su cuenta bancaria en su moneda local con cero volatilidad de precio o riesgo. Por ejemplo, Boletomovil, una compañía mexicana dedicada a la venta de boletos para shows y entretenimiento, acepta pagos en cripto dentro de su plataforma, y a su vez este pago se recibe automáticamente en pesos mexicanos y este servició está disponible para todos sus clientes.

“Con el aumento del interés de las organizaciones por los servicios financieros basados en cripto, estamos cada vez más concentrados en brindarle a las instituciones de todo el mundo las mejores soluciones, así como en atraer más compañías al ecosistema de cripto”, dijo Eduardo Cruz, Líder de Operaciones Comerciales en Bitso. “Así como seguimos apoyando la incorporación de clientes individuales, nuestra meta es seguir ofreciendo un amplio rango de productos y servicios que hagan cripto útil para nuestros clientes institucionales y que les ayuden a lograr sus objetivos de negocio.”