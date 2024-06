Blackford Capital expande PACIV, su plataforma de automatización industrial, con la adquisición de Eight12 Automation

Por staff

11/06/2024

El segundo add-on de la plataforma de automatización industrial de la empresa en solo doce meses ofrece una expansión geográfica estratégica a la costa oeste; aumenta la profundidad de la capacidad en los mercados de ciencias biológicas, farmacéutico y dispositivos médicos de alto valor

GRAND RAPIDS, Michigan, June 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Blackford Capital (“Blackford”), una firma líder de capital privado en el mercado mediano bajo, anunció hoy la adquisición de Eight12 Automation (“Eight12”) con sede en Carolina del Sur, un líder de ingeniería de automatización y controles. Este es el segundo add-on a la plataforma PACIV Industrial Automation en los últimos 12 meses. Los términos de la transacción no fueron revelados.

Eight12 presta servicios a una base de clientes sólida que representa una variedad de mercados finales, incluyendo ciencias biológicas, dispositivos médicos, alimentos y bebidas, procesamiento de acero, ensamblaje automotriz, productos de consumo y filtración de agua. A lo largo de su historia, la empresa mantuvo una sólida reputación en el espacio de integración y automatización de sistemas de rápido crecimiento.

Eight12, fundada en 2011 por Witney Johnson, se une a la plataforma de automatización industrial PACIV de Blackford Capital solo cinco meses después de la adquisición en enero de 2024 de Data Science Automation (“DSA”), con sede en Pensilvania y Ohio. Con oficinas en Puerto Rico, Indiana y la UE, PACIV es un proveedor líder de servicios completos de una extensa variedad de servicios de automatización de procesos industriales e integración de sistemas que incluyen soluciones de validación, instrumentación y llave en mano, principalmente para fabricantes en los sectores farmacéutico y de ciencias biológicas. Fue adquirida por Blackford Capital en junio de 2023.

“Eight12 es una adición emocionante a la plataforma de automatización industrial PACIV, que ofrece una expansión geográfica estratégica y una alineación perfecta con nuestra visión de operar en mercados finales altamente regulados”, dijo Martin Stein, fundador y director general de Blackford Capital. “Estamos apenas comenzando, sin embargo, ya hemos visto impresionantes sinergias y colaboración entre PACIV/DSA y Eight12 y tenemos la certeza de que esto es solo el comienzo”.

El sector de automatización industrial, altamente fragmentado, es uno de los sectores globales de más rápido crecimiento. De manera conservadora, se proyecta que alcance un tamaño de mercado de USD 395.09 mil millones para 2029. Desde el inicio de la plataforma en 2023, la estrategia de adquisición de Blackford Capital ya ha generado sinergias de costos y capacidades, expansión geográfica estratégica para permitir un mejor servicio a clientes existentes y nuevos, y una trayectoria de crecimiento que lo diferenciará y ampliará la relevancia en un mercado en rápida consolidación.

Witney Johnson, fundador de Eight12, asumirá el cargo de ingeniero principal/gerente de la región de la costa oeste en PACIV usa después de la adquisición. Todos los demás miembros del personal de ingeniería mantendrán sus posiciones.

“Estamos muy contentos de ser parte de la familia PACIV, ampliando nuestro acceso a nuevos clientes, regiones geográficas y recursos de ingeniería con experiencia”, dijo Johnson. “Las impresionantes sinergias con PACIV y DSA nos ofrecen oportunidades de expansión nacional e internacional, y mejoran nuestra capacidad de servir a nuestros clientes, particularmente a aquellos en los negocios de dispositivos médicos y pruebas de laboratorio”.

L&F Brown, P.C. sirvió como asesor legal de Eight12. Varnum LLP sirvió como asesor legal y DPO&Co sirvió como asesor financiero de PACIV.

Acerca de Blackford Capital

Blackford Capital, fundada en 2010, es una firma de inversión de capital privado con sede en Grand Rapids, Michigan. Blackford adquiere, gestiona y crea empresas fundadoras y de propiedad familiar, de mercado medio bajo, con un enfoque en los sectores de manufactura, industrial y distribución. Blackford tiene una trayectoria de retornos excepcionales, un enfoque disciplinado e implacable para la creación de valor y un enfoque en la excelencia operativa y una cultura convincente. En 2023, Blackford Capital fue nombrado en la lista de Inversores Amigables con el Fundador de Inc., fue reconocido por ACG Detroit con el Premio 2023 M&A Dealmaker of the Year y galardonado con el premio 2023 Small Markets Deal of the Year por Buyouts Magazine así como por los Global M&A Network Atlas Awards. Para más información visite, www.blackfordcapital.com.

Acerca de Eight12 Automation

Fundada en 2011 por Witney Johnson, Eight12 Automation diseña, instala y monitorea soluciones de automatización personalizadas en diversos sectores, incluyendo ciencias biológicas, dispositivos médicos y pruebas de laboratorio, filtración de agua, procesamiento de acero, ensamblaje automotriz y productos de consumo. Un recurso comprobado y confiable para ingeniería de automatización y controles e integración de sistemas en el sur de California, Eight12 ofrece experiencia en controles automatizados, desde el diseño eléctrico hasta la programación de PLC y HMI, con aplicaciones que incluyen Robot, PLC & Motion Control, SCADA, Machinery Vision y Electrical Systems. Para más información acerca de la empresa, visite https://eight12automation.com.

Contacto de medios:

Amy Romano

Lambert

(480) 577-9989

aromano@lambert.com

Copyright © 2024 GlobeNewswire, Inc.