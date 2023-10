Blockchain Summit Latam cierra con éxito su 7ma edición en Colombia

Por staff

12/10/2023

La 7a edición del Blockchain Summit Latam 2023, celebrada en Bogotá, Colombia, fue todo un éxito gracias a la participación de más de 1.500 entusiastas del ecosistema cripto de América Latina y más de 160 speakers de 22 nacionalidades diferentes, que compartieron su conocimiento y visión sobre el futuro de las criptomonedas en la región.

El Business Day reunió a más de 350 participantes

El evento tuvo dos conceptos diferentes, el Business Day y el Evento Principal. El miércoles 4 de octubre tuvo lugar el Business Day, jornada que reunió a más de 350 asistentes de alto perfil ejecutivo y que brindó una excelente oportunidad para generar nuevos negocios, alianzas estratégicas y ampliar las redes de contactos.

Uno de los momentos más destacados del Business Day fue la presentación de Diego Herrera, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien junto a la Universidad de Cambridge expuso un profundo estudio sobre el estado actual de las criptomonedas en América Latina y el Caribe.

Herrera abordó temas clave como la inclusión financiera, la inversión en criptomonedas en la región y los desafíos regulatorios que enfrenta la industria. Por otra parte, Herrera aplaudió lo avanzado que está Brasil en cuanto a regulaciones y adopción cripto.

Por su parte, Alfredo Bateman, Secretario de Desarrollo Económico de Bogotá, Isabella Muñoz, CEO de Invest in Bogota e Iván Durán, alto consejero TIC de la Alcaldía de Bogotá, dieron a conocer el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se está levantando en la ciudad de Bogotá para atraer a emprendedores colombianos y globales a la ciudad.

Mauricio Tovar, CEO de TRU Web3 y co-organizador del evento en Bogotá, dijo: “El comentario que más he escuchado de los asistentes, speakers y patrocinadores es que el Blockchain Summit Latam 2023 fue un evento de alta calidad para hacer negocios, conseguir clientes y tener conversaciones para el futuro. ¡Es una alegría que el BSL logre esos objetivos, pues estoy seguro de que de esas conexiones van a resultar mejores productos y servicios para los latinoamericanos!”.

El Evento Principal movilizó más de 1.500 asistentes en 2 días de conferencia y más de 160 speakers

Cristóbal Pereira, Director del Blockchain Summit Latam, señaló: “Estamos felices de haber cerrado con éxito el evento más grande que hemos organizado hasta la fecha. El año pasado tuvimos 1.200 asistentes y 125 speakers, este año aumentamos un 25% en asistentes y 30% en speakers. Lo más feliz de todo es que la identidad del evento se dejó sentir en las palabras de todos y todas. Los negocios, el networking y el ecosistema, son los 3 pilares fundamentales del evento y para nuestra próxima edición seguiremos empujándolos”.

En cuanto a las charlas más destacadas durante el Blockchain Summit Latam, resaltaron las de Manuel Beaudroit, CEO de Belo, Marcelo Cavazzoli, CEO de Lemon, Edwin Zácipa, fundador de Latam Fintech Hub y Luis Ocegueda, director of Engineering de Trust Wallet, quienes discutieron la importancia de las billeteras de criptomonedas para facilitar el acceso y la adopción en América Latina. Sin embargo, señalaron que aún falta una regulación clara en la región para poder lograr esas metas.

Por su parte, el reconocido educador de Bitcoin, Dan Held, explicó en su charla por qué cree que Bitcoin sobrevivirá a otras formas históricas de dinero como el oro y las monedas fiduciarias. Held argumentó que “Bitcoin nació en el momento en que el sistema basado en la confianza se había roto”, es decir, tras la crisis financiera del 2008 en EE.UU., destacando que una de las claves de su potencial es su política monetaria de emisión, ya que a diferencia de las monedas fiduciarias, está limitada a 21 millones de BTC.

“Es emocionante ver lo grande que es la comunidad de Bitcoin en Colombia, ver su entusiasmo me da esperanzas de que la adopción en América del Sur continuará creciendo rápidamente.” señaló Dan Held.

Además, Mauricio Tovar analizó cómo las criptomonedas pueden ayudar a resolver los problemas financieros de Latinoamérica, explicando que aunque las cripto no solucionan los problemas de raíz, pueden ayudar a que las personas ahorren en monedas estables como alternativas al dólar físico, al cual no todos pueden acceder fácilmente. Tovar Destacó que Bitcoin es una buena opción de inversión a largo plazo, ya que a corto plazo puede no ser la mejor inversión para todo el mundo, debido a su volatilidad.

El Secretario de la Junta Directiva del Banco de la República de Colombia, Alberto Boada, realizó polémicas declaraciones sobre las monedas digitales de bancos centrales (CBDC), afirmando que las CBDCs representan un “gran peligro” al permitir un alto nivel de vigilancia sobre las finanzas de los usuarios, lo que las convierte en una especie de “Gran Hermano que no garantiza la privacidad”.

TowerBank anunció una billetera cripto unificada con cuenta bancaria

Uno de los anuncios más relevantes durante el Blockchain Summit Latam 2023 fue el lanzamiento de Towerbank de una billetera cripto unificada con cuenta bancaria, lo que marca un importante hito en la adopción de criptomonedas en la región.

Gabriel Campa, Head of Digital Assets del banco panameño, resaltó que: “Ikigii, la plataforma de banca Crypto Friendly de Towerbank International, simplifica la inversión en criptomonedas, permitiendo comprar, vender, intercambiar y recibir fondos en una cuenta en dólares. También ofrece una tarjeta de débito Visa y transferencias internacionales, fusionando lo mejor de la banca y el mundo cripto.”

Adicionalmente, Towerbank ofreció a todos sus clientes de cuentas cryptofriendly la posibilidad de depositar USDT y cambiarlos a USD en su cuenta, sin comisiones, hasta los $1,500 dólares. Esta promoción será válida por tiempo limitado.

Concurrido cierre de la 7ma edición

El evento cerró con el panel titulado “Blockchain y el Combate a la Corrupción: Construyendo un Futuro Más Transparente y con impacto social” Que tuvo la moderación de Diego Mazo cofundador de Tropykus, Mónica Taher de RocketFuel, Indira Kempis Senadora por Nuevo León y candidata presidencial de México, y Pierre Champsavoir de Blockchain for Good.

La senadora Indira Kempis resaltó que la implementación de la tecnología blockchain puede ayudar a mejorar la percepción y el ejercicio de las funciones gubernamentales en beneficio de la población. Además, destacó que la corrupción se ha convertido en un problema grave en la región, que podría ser solucionado o al menos controlado mediante el uso de blockchain.

La amplia convocatoria, las múltiples oportunidades de negocios y el alto nivel de los speakers reafirmaron la posición del Blockchain Summit Latam como el evento de referencia sobre criptomonedas y blockchain en América Latina.

El evento contó con el apoyo de importantes sponsors nacionales e internacionales como Towerbank y Exness, además de Colledge, Global DTT, BingX, Algorand, Ledn, Bitso, Fireblocks, Solidus Capital, Internet Computer ICP, Chainalysis, Bitgo, UnionBlock, Vantage, Koibanx, CoinEx, Unergy, UTIX Blockchain Ticketing, AFTX, Nexxdi OTC, Worldcoin, Ripio, Tropykus, CESS, Coincaex, TruBit, Rootstock, RIF y GSE.

Si no pudiste asistir al evento, te invitamos a que veas todas las charlas transmitidas en vivo del Blockchain Summit Latam en nuestro canal de YouTube.

