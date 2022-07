Blockchain Summit Latam Panamá 2022: Tercer día enfocado hacia el metaverso y los NFT

08/07/2022

Hoy es el último día del evento y la última jornada de la 6ta edición de Blockchain Summit Latam estará enfocada en redes blockchain, tokenización, DeFi y metaverso.

En el marco de este encuentro, se inauguró una exposición de NFTs que incluye obras de 38 artistas digitales procedentes de 11 nacionalidades.

Felipe Echandi, CEO de la plataforma Cuanto y panelista del conversatorio, Evolución del Cripto Ecosistema en Panamá aseguró que este tipo de encuentros son importantes porque permiten que Panamá siga dando pasos firmes hacia la economía digital.

“Desde mi punto de vista siento que Panamá debe retomar su ambición y ver hacia el futuro, algo que hemos perdido desde la reversión del Canal de Panamá”, manifestó.

Por su parte Robison Dorion , CEO de JWRD Computing dijo que Panamá es menos competitiva en este mercado por las leyes tan fuertes que mantiene en cuanto a protección de activos.

“El aprendizaje sobre esta nuevas tecnologías debe ser consideradas como cualquier otra carrera porque no es fácil aprender todo sobre ellas, se necesitan años y paciencia para usarla con eficacia y con las medidas de seguridad necesarias para atenuar los posibles riesgos”, enfatizó.

Samson Mow, CEO de una compañía que se dedica al asesoramiento para la adopción de bitcoin (BTC) a gobiernos y empresas privadas, participó en el segundo día de la Blockchain Summit Latam 2022 que se realiza en Panamá. En su exposición, criticó duramente al sistema monetario tradicional y aseguró que bitcoin (BTC) acabará siendo la solución para los problemas que este sufre.

«Vamos a ver la caída del sistema fíat, y esto se puede aliviar adoptando bitcoin», fueron las palabras con las que el CEO de la empresa JAN3 y exdirectivo de Blockstream levantó al público en el Centro de Convenciones de la capital panameña. «El mundo se vuelve cada vez más oscuro, con números récord de inflación y una recesión global», dijo.

Con respecto a la participación del sector privado en la Blockchain Summit Latam 2022, uno de los protagonistas de la segunda jornada fue Maximiliano Hinz, director general de Binance en América Latina. El directivo argentino detalló los alcances y las ventajas del empleo de blockchains en proyectos de diversos países en la actualidad, así como también sus beneficios para los usuarios.

Hinz habló del crecimiento de las blockchains, tanto privadas como públicas en Latinoamérica. En el caso de Colombia, la industria cafetera del país hace uso de una blockchain privada para poder rastrear la cadena de distribución. Del mismo modo, Hinz citó el caso de Argentina, país en el que la industria vitivinícola hace uso de blockchains para el seguimiento de las entregas de uvas destinadas a la producción de vinos.

Sobre el arte digital y los tokens no fungibles (NFT), Hinz remarcó que han ayudado a que artistas de Latinoamérica se presenten en todo el mundo. Las obras no se ven limitadas por barreras geográficas y, según dice, «ya no hay limitaciones en el transporte de un cuadro u obra de arte».

Durante los dos días del evento los participantes pudieron conocer la evolución del sistema cripto en Panamá, así como los desafíos en cripto y blockchain, también se hizo el lanzamiento exclusivo de la primera tarjeta débito cripto amigable, producto de una alianza entre Towerbank, Visa y el Blockchain Summit LatAm, que permitirá a los usuarios utilizar los fondos provenientes de criptos para comprar y pagar bienes y servicios.

Napoleón Osorio, miembro de la ONG Mi Primer Bitcoin, un proyecto educativo de El Salvador, comentó que su país «lamentablemente» no cuenta con «personas tecnológicas».

De ahí que el proceso educativo que lleva adelante la ONG se basa en identificar quienes pueden ser los futuros desarrolladores en Bitcoin para incentivarlos a crecer. Justamente quienes se formen en la organización, posteriormente, puedan convertirse en replicadores de conocimiento y apoyar para que más personas conozcan sobre bitcoin, explicó Osorio.

La artista panameña Verónica Buruyides, mejor conocida como Veroivo, comentó en este aspecto que su primera colección de arte NFT la creó y publicó durante la pandemia del Covid19. En medio de las restricciones aplicadas en muchos países, exponer una colección de arte hubiese sido imposible.

La artista colombiana Norella Magdaniels expresó una frase que refuerza la libertad que ofrece el arte NFT: «Ahora mi arte no está limitado a un lugar físico». Norella, como artista híbrida que crea obras con materiales físicos al igual que en formato digital, cree que muchos creativos temen que utilizar la tecnología detrás de los NFT los hará cambiar. Sin embargo, según su experiencia, su arte en vez de cambiar, se expandió.