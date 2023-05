Blockchain, un camino para lograr una sustentabilidad más transparente

26/05/2023

Por Tomás Soracco, co-fundador de POAP y profesor de ITBA especializado en blockchain.



Cuando mencionamos blockchain lo primero que se nos viene a la mente son las criptomonedas y el nuevo mundo de las fintech. Sin embargo, esta tecnología, popularizada inicialmente por sus posibles aplicaciones financieras, tiene un potencial abanico de soluciones para varios problemas que enfrenta la sustentabilidad y el cambio climático. Si bien el Bitcoin –una de sus implementaciones más conocidas– es fuertemente criticada por el impacto ambiental que genera, la tecnología que la sustenta se presenta como una manera efectiva de resolver algunos de los desafíos más complejos vinculados con la preservación de los ecosistemas.



Uno de los principales problemas que enfrenta el segmento de la sustentabilidad y el cambio climático es la falta de transparencia y trazabilidad en los sistemas de propiedad y gestión de los recursos naturales. Por ejemplo, en el Amazonas, en Brasil, existen conflictos sobre los derechos para la utilización de las tierras entre sus dueños, los pueblos originarios e invasores ilegales que talan bosques y destruyen la biodiversidad. Esta falta de registros claros y precisos dificulta determinar quién tiene el derecho legal de poseer y explotar los recursos naturales de la región, lo que ha llevado a disputas y conflictos violentos. La disputa por el río Xingú, un estrecho de agua que se encuentra después de la planta hidroeléctrica Belo Monte, es un ejemplo de esto. Como bien detalla el artículo publicado por el Instituto Socioambiental, la operación de la planta afecta el cauce del río y ha provocado una pérdida significativa en la diversidad del área. Los habitantes de la zona, propietarios de las tierras, se negaron a la construcción de la planta y en la actualidad carecen de recursos legales para que los operadores restablezcan el cauce natural del río, aunque sea de manera artificial.



Otro de los problemas que enfrenta el sector es la falta de información confiable sobre la huella ambiental de varios productos y servicios. En 2020, en el artículo “The Climate Changers: 12 Big Companies Accused Of Contributing To The Climate Crisis”, publicado en la revista Forbes, se critica a las petroleras ExxonMobil, BP y Chevron por su falta de transparencia y por la supuesta falsificación de números relacionados a las emisiones de gases de efecto invernadero.





¿Cómo blockchain brinda una solución?



Una de las principales características de la tecnología blockchain es que permite un registro descentralizado, seguro y transparente de las transacciones y los datos. Esto significa que cualquier registro en la propiedad se puede rastrear y verificar en tiempo real. Esto fue lo que impulsó su popularidad en aplicaciones financieras. El hecho de que la información se almacene en una red distribuida de computadoras independientes hace que sea difícil de manipular o falsificar. Para modificar un dato almacenado en esta red, un atacante debería convencer a miles de computadoras de que ese dato es el correcto en un período muy corto de tiempo, lo cual resulta sumamente costoso y casi impracticable.



Con este antecedente, blockchain se podría utilizar como un registro indisputable que testifique quién es el verdadero dueño de una propiedad y qué tipo de derechos tiene sobre ella. Asimismo, la capacidad de almacenar información de manera inalterable permitiría que cualquiera pueda monitorear las iniciativas sustentables de empresas privadas. Estos usos pueden sonar utópicos, pero ya comenzamos a ver algunas implementaciones que llevan esta tecnología por este camino. En Estonia, la propiedad de la tierra se registra en una blockchain desde el año 2012. Esto brinda transparencia y trazabilidad completa en el proceso de compra y venta. En Georgia esta tecnología se utiliza desde 2016 para registrar títulos de propiedad y reducir la corrupción en el proceso.



Un ejemplo de implementación de blockchain en el campo de la sustentabilidad es el proyecto Plastic Bank, una plataforma que permite a los recolectores de plásticos vender los residuos a cambio de una moneda digital y acceder a productos y servicios que no podrían pagar. Gracias a esta tecnología la plataforma proporciona un registro transparente de cada transacción y los consumidores finales pueden rastrear el origen de los productos plásticos que compran y verificar si provienen de fuentes sostenibles.

Aunque blockchain ofrece una solución prometedora para varios problemas en el campo de la sustentabilidad y el cambio climático, todavía debe superar algunas barreras. Una de las principales es la necesidad de establecer un marco legal sólido para garantizar la validez y legalidad de los contratos y transacciones en la blockchain como prueba en instituciones jurídicas a nivel global. Finalmente, como toda tecnología que está afianzándose, su infraestructura se encuentra en etapa de desarrollo y, por el momento, implementar soluciones a gran escala es costoso. Esto mismo sucedió en los inicios de Internet, cuando era una red académica. Conocer esta tecnología y sus posibles usos en estas instancias es clave para estar preparados y pensar soluciones que ayuden a crear un mundo más sustentable.

