Blockchain4Youth de Bitget celebra dos años de innovación impulsada por los jóvenes

27/05/2025

VICTORIA, Seychelles, May 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la empresa líder de bolsa de criptomonedas y Web3, se complace en celebrar el 2.º Aniversario de Blockchain4Youth. Con más de 8,000 participantes en todo el mundo y más de 3,000 certificados emitidos, el programa sigue capacitando a la próxima generación dotándola de los conocimientos y las herramientas imprescindibles para dar forma al futuro de la innovación en el ámbito de las cadenas de bloques y Web3.

El éxito de la iniciativa se basa en su misión de reducir la brecha de conocimientos entre las tecnologías emergentes y el público joven, en particular los estudiantes, los jóvenes desarrolladores y los aspirantes a emprendedores. A través de la iniciativa estrella Bitget Builders, Bitget anunció su expansión a nivel mundial a través de una serie de compromisos fuera de línea, invitando a los apasionados de las criptomonedas de diversos orígenes a construir conjuntamente el ecosistema Bitget al tiempo que desbloquean conocimientos, acceso a eventos y oportunidades de crecimiento.

En el último año, Blockchain4Youth colaboró con universidades y entidades educativas de todo el mundo, incluidas instituciones de vanguardia de Norteamérica, el área Asia-Pacífico y otras regiones. En marzo de 2025, Blockchain4Youth ocupó un lugar central en el hackathon “Construir con IA” del Grupo de Desarrolladores de Google, en el que intervino e inspiró a 130 brillantes mentes estudiantiles, con el objetivo de analizar la confluencia de las cadenas de bloques y la IA.

Al entrar en su tercer año de existencia, Blockchain4Youth cuenta con presencia en más de 70 países y regiones, a los que llega a través de una serie de asociaciones educativas, hackathons y cursos en línea. Con más de 80 conferencias en los campus, Blockchain4Youth ha dejado su huella en el crecimiento de la educación y la concientización en torno a esta tecnología emergente. Este crecimiento muestra el compromiso permanente de Bitget de hacer que los conocimientos sobre las cadenas de bloques sean accesibles e inclusivos, creando al mismo tiempo un impacto en el mundo real.

“Durante los dos últimos años, Blockchain4Youth ha pasado de ser una idea a convertirse en un movimiento global”, afirmó Vugar Usi Zade, Director de Operaciones de Bitget. “Nos aferramos firmemente a la creencia de que el futuro está en manos de la juventud y estamos encantados de comprobar cuántos jóvenes han tomado la iniciativa de aprender, construir y contribuir al espacio Web3. A medida que la industria de las cadenas de bloques sigue consolidándose, resulta esencial construir un futuro digital más inclusivo e innovador y, en mi opinión, la respuesta está en la próxima generación”.

Bitget mantiene su compromiso de empoderar a la juventud mundial a través de iniciativas de gran impacto que promuevan la innovación, la educación y la creación de comunidades en Web3. En su tercer año de existencia, Blockchain4Youth sigue siendo la piedra angular de la misión más amplia de Bitget de impulsar la adopción generalizada de las cadenas de bloques a través de la educación y el apoyo a los jóvenes.

Para obtener más información sobre Blockchain4Youth, consulte aquí.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la principal plataforma de bolsa de criptomonedas y Web3 del mundo. Con más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la plataforma de bolsa Bitget está comprometida a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su función pionera de copia de operaciones y otras soluciones de intercambio, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, precio de Ethereum y otras criptomonedas. Anteriormente conocido como BitKeep, Bitget Wallet es un monedero criptográfico multicadena de primera clase que ofrece una amplia gama de soluciones y características Web3, incluyendo la funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp, y mucho más.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO Y LATINOAMÉRICA, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

Para obtener más información, visite: el sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, comuníquese con: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, conviene buscar asesoramiento financiero independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas. La información que contiene este documento no debe interpretarse como asesoramiento financiero. Para obtener más información, consulte nuestras Condiciones de uso.

La fotografía que acompaña a este anuncio está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bb4e4a58-2b8f-4450-8047-58180921d5c3

