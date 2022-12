BLUE DIAMOND RESORTS COMPARTE UNA EXPERIENCIA PARA ESTAR EN CASA LEJOS DE CASA

15/12/2022

TORONTO, Dec. 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — En la mejor época del año, Blue Diamond Resorts hizo sentir como en casa a sus huéspedes con el lanzamiento de su nueva campaña: Home is where Blue Diamond Resorts is. A través de una emocionante y conmovedora activación, la compañía de gestión hotelera transformó la Navidad para sus huéspedes en una experiencia que nunca olvidarán.

Durante las últimas semanas, miembros del equipo de Blue Diamond Resorts entrevistaron a viajeros de todo el mundo en cada una de sus propiedades en busca de las historias más inspiradoras, y lograron hacer realidad las mejores tradiciones familiares y unir a quienes merecen estar juntos.

“La temporada navideña es una de las más emotivas del año y es la ocasión perfecta para mostrar lo que Blue Diamond y sus marcas de resorts realmente significan”, comentó Alejandro Rodríguez del Peón, Director de Marketing y Relaciones Públicas de Blue Diamond Resorts. “Con un portafolio tan completo de marcas, es importante tener en cuenta a nuestros huéspedes en todo lo que hacemos, y esta no es la excepción. Sabemos que estar lejos de nuestros seres queridos puede ser difícil, y queríamos que los viajeros supieran que, mientras se hospeden con Blue Diamond Resorts, pueden tener su hogar lejos de casa”.

Luego de un año de continuo crecimiento e innovación con importantes anuncios de aperturas de propiedades que prometen brindar unas vacaciones caribeñas únicas, Blue Diamond Resorts refuerza su compromiso de mejorar la experiencia de los huéspedes para elevar y aprovechar los momentos especiales de la vida a través de cada una sus marcas Royalton Luxury Resorts, Royalton CHIC Resorts, Hideaway at Royalton Resorts, Planet Hollywood Hotels & Resorts, Mystique by Royalton, Grand Lido Resorts, Starfish Resorts y Memories Resorts & Spa.

Haga clic aquí y disfrute del espíritu festivo con el último video de fin de año de Blue Diamond Resorts. Para más información, visite www.bluediamondresorts.com

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 45 propiedades, que superan las 18,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts , donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts , una marca todo incluido que bajo su concepto “Party Your Way” brinda una vibrante y efervescente experiencia sólo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escape de los Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones sólo para adultos serán el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com

Para más información, contacte a media@bluediamondresorts.com

