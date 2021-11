Blue Diamond Resorts ofrece ahorros exclusivos en Black Friday y Cyber Monday para todo el Caribe

24/11/2021

TORONTO, Nov. 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Justo a tiempo para la temporada de fiestas de finales de año, a partir de hoy, los viajeros pueden aprovechar ahorros exclusivos este Black Friday y Cyber ​​Monday, y hospedarse en Royalton Luxury Resorts y Planet Hollywood Beach Resorts para una escapada de lujo.

A medida que se observa un fuerte aumento en los viajes desde los mercados internacionales a las islas del Caribe, también lo hace la demanda de los consumidores hacia los resorts de lujo de todo incluido de esas regiones, especialmente durante las fechas de viaje importantes. Ésta es una gran oportunidad para los vacacionistas que desean una escapada de lujo por menos; ya sea viajando con toda la familia, celebrando con amigos o deseando un retiro romántico en pareja, para aprovechar estos ahorros por tiempo limitado antes de que finalice la oferta el 2 de diciembre de 2021.

Ubicados en algunos de los destinos vacacionales más buscados en México, República Dominicana, Costa Rica, Santa Lucía, Jamaica, Antigua y Granada, Blue Diamond Resorts ofrece algo para cada viajero y sus necesidades. El epítome del lujo, lo mejor de las escapadas de todo incluido se puede ver de primera mano con la promesa All-In Luxury® de Royalton. Royalton combina resorts de lujo con comodidades de clase mundial, amenidades modernas como All-In Connectivity ™ para Wi-Fi gratuito en todo el resort y ofertas para familias como deportes acuáticos no motorizados para brindar niveles incomparables de comodidad y servicio. Los clientes que viajen al Caribe para pasar unas vacaciones diseñadas para las estrellas se deleitarán con las experiencias temáticas de entretenimiento selecto de Planet Hollywood Beach Resorts y con los auténticos recuerdos de Hollywood. Los huéspedes también pueden disfrutar de cocina de inspiración internacional, modernas instalaciones de bienestar y relajación que incluyen PUMPED y PH Spa, un simulador de surf y parques acuáticos en las zonas del complejo especiales para niños.

Para los solteros, las parejas y los amigos que buscan una escapada solo para adultos pueden elegir entre una de las marcas Adults Only de Royalton, que incluye Hideaway at Royalton y Royalton CHIC, o el primer destino solo para adultos de Planet Hollywood Beach Resorts: el Planet Hollywood Adult Scene Cancún, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only. Aquí los huéspedes tienen acceso a una escapada estilo ‘resort dentro de un resort’ en propiedades selectas, que ofrecen áreas exclusivas de piscina y playa, restaurantes de especialidades y alojamiento preferencial, además de acceso completo a las amenidades e instalaciones en propiedades Royalton y Planet Hollywood Beach Resort. Los huéspedes mayores de 18 años que buscan una efervescente experiencia de vacaciones sociales todo incluido pueden “Divertirse a su manera” en Royalton CHIC, una marca de elegantes resorts de estilo de vida situados en las playas de Cancún y Punta Cana, mientras disfrutan de la exclusiva experiencia All-In Luxury® de Royalton.

Para conocer la lista completa de precios y detalles de los resorts haga clic aquí para Royalton Luxury Resorts y aquí para Planet Hollywood Beach Resorts. Precios varían según la propiedad y muestran una tarifa por persona y por noche. También puede contactar a su agente de viajes. Al reservar su vacación todo incluido directamente, los huéspedes pueden acumular puntos Marriott Bonvoy al requerirlo

Acerca de Blue Diamond Resorts

Desde su creación en 2011, Blue Diamond Resorts ha conservado una cartera impresionante que abarca 45 propiedades, que superan las 15.000 habitaciones en diez países. Adoptando un enfoque proactivo para diferenciar las marcas en función de las demandas de cada mercado, la dirección empresarial de estos complejos se adapta a una variedad de presupuestos e intereses, desde escapadas elegantes solo para adultos hasta vacaciones familiares llenas de diversión. Royalton Luxury Resorts ofrece comodidades exclusivas que incluyen All-In Connectivity ™, el moderno Sports Event Guarantee ™ y elementos de bienestar en la suite. Las marcas derivadas solo para adultos de Royalton Luxury Resorts incluyen Hideaway at Royalton, una experiencia solo para adultos con cenas exclusivas y alojamiento preferencial, además de elegantes diseños, está Royalton CHIC, ubicado en el mejor lugar frente a la playa del Caribe. En Jamaica Grand Lido Negril ofrece a los mayores de 21 años unas vacaciones naturistas exclusivas y lujosas junto a una costa apartada para la máxima privacidad. Memories Resorts & Spa ofrece unas vacaciones diseñadas para impresionar a toda la familia, con un popular club infantil con personajes temáticos famosos, Toopy & Binoo™, mientras Starfish Resorts proporciona un valor increíble para los clientes en una conveniente ubicación. Planet Hollywood Hotels and Resorts invita a los huéspedes a vivir la experiencia Vacation Like A Star ™ atractiva e interactiva, además cuenta con artículos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos. Mystique by Royalton, una colección de resorts estilo boutique, ofrece vacaciones personalizadas en lugareños sorprendentemente hermosos llenos de aventuras interminables. Ahora al pertenecer a las prestigiosas marcas de Autograph Collection y Tribute Portfolio de Marriott International, los huéspedes que se hospeden en las 21 propiedades participantes, continúan disfrutando de nuestro impecable y más alto estándar de servicio al cliente, y la capacidad de acumular y redimir puntos de Marriott Bonvoy.

Para conocer más sobre Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com/es/

