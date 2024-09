Blue Diamond Resorts presenta una experiencia exclusiva en una isla privada en Hideaway at Royalton Blue Waters

05/09/2024

ST. MICHAEL, Barbados, Sept. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Blue Diamond Resorts se complace en anunciar su más reciente propuesta de lujo: la nueva “Private Island Diamond Experience”, disponible exclusivamente en Hideaway at Royalton Blue Waters, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only, en Jamaica. Esta oferta excepcional eleva la categoría de suites Diamond Club™ a un nivel superior, invitando a los huéspedes a disfrutar de una escapada íntima en un islote privado, cuidadosamente diseñado para fomentar conexiones significativas y ofrecer la máxima relajación.

Isla Privada en Hideaway at Royalton Blue Waters

Ubicada en el tranquilo entorno del Caribe, la Private Island Diamond Experience ofrece un refugio sin igual, solo para adultos, donde la privacidad y la personalización son las prioridades. Los huéspedes que se alojen en categorías selectas de suites Diamond Club™ en Hideaway at Royalton Blue Waters pueden reservar una de las cuatro lujosas cabañas de playa en esta isla privada de 10,3 metros cuadrados, situada sobre las cristalinas aguas de Montego Bay.

Al momento del check-in, los huéspedes podrán reservar este exclusivo servicio y conocerán a su mayordomo personal en la isla privada, quien estará a su disposición para atender cada uno de sus deseos y necesidades durante toda la experiencia. Desde refrescantes toallas frías aromatizadas con esencias tropicales hasta entretenimiento en vivo diario que captura el vibrante espíritu de Jamaica, cada detalle está pensado para potenciar la relajación y el bienestar. Los huéspedes podrán disfrutar de tratamientos revitalizantes de The Royal Spa, degustar comidas gourmet y cócteles premium servidos directamente en su cabaña, o simplemente relajarse con vistas ininterrumpidas al mar.

Para aquellos que buscan una experiencia aún más inmersiva, los huéspedes que se alojen durante siete noches en la exclusiva Diamond Club™ Chairman Beach Walk Out Swim Out Suite recibirán acceso completo a la isla por todo un día, asegurando una experiencia completamente privada. Este servicio integral está cuidadosamente diseñado, ofreciendo toques personalizados, como música seleccionada a gusto y una nevera equipada con bebidas premium, todo diseñado para asegurar una estancia verdaderamente inolvidable.

Además, los huéspedes pueden elegir entre una variedad de complementos disponibles por un costo adicional, como exclusivos paquetes de cabañas que incluyen auténtica gastronomía jamaicana, licores premium y detalles personalizados, diseñados para hacer de cada momento una experiencia única.

La Private Island Diamond Experience refleja el compromiso de Blue Diamond Resorts de crear experiencias únicas todo incluido que capturan la personalidad distintiva de sus resorts. Perfecto para una escapada romántica, una celebración especial o simplemente una experiencia de tranquilidad, esta oferta exclusiva promete una personalización total en un entorno idílico, convirtiéndose en el escenario ideal para crear recuerdos inolvidables.

Reserve aquí su Private Island Diamond Experience hoy mismo reservando en cualquiera de las categorías de suites Diamond Club™ participantes. Para más información, visite royaltonresorts.com.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 60 propiedades, que superan las 18,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido que bajo su concepto “Party Your Way” brinda una vibrante y efervescente experiencia sólo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escape de los Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones sólo para adultos serán el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com.

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b003ebdc-a8d9-473f-b094-eafd56402a63/es

Para más información, contacte a media@bluediamondresorts.com.

