Blue Diamond Resorts Reduce Hasta en un 50% Sus Tiempos de Check-In con Su Online Pre Check-In

Por staff

12/12/2024

ST. MICHAEL, Barbados, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Blue Diamond Resorts está revolucionando la industria de los resorts todo incluido con su última innovación: Online Pre Check-In: Empiece Antes Sus Vacaciones. Ahora disponible en Royalton Luxury Resorts y Planet Hollywood Beach Resorts, esta herramienta reduce los tiempos de check-in hasta en un 50%, permitiendo a los huéspedes comenzar su experiencia de relajación más rápido que nunca. Diseñada para brindar una llegada fluida y sin contratiempos, esta funcionalidad asegura que cada estancia comience con facilidad, marcando el inicio de unas vacaciones inolvidables desde el momento en que los huéspedes pisan la propiedad.

“Los viajeros de hoy buscan cada vez más procesos simples y eficientes, especialmente en el sector todo incluido, donde la demanda de experiencias sin complicaciones sigue creciendo. El lanzamiento de esta nueva función responde a esta necesidad al simplificar el proceso de check-in y reducir los tiempos de espera a la mitad”, comentó Daniel Lozano, Vicepresidente Senior de Operaciones de Blue Diamond Resorts. “Mientras continuamos adaptándonos a las expectativas cambiantes de nuestros huéspedes, esta innovación es parte de nuestro compromiso de ofrecer un servicio elevado y asegurar que cada momento de las vacaciones sea placentero”.

Con el Online Pre Check-In, los huéspedes pueden iniciar el proceso de registro con anticipación, asegurando una experiencia de check-in ágil al llegar. Al visitar www.royaltonresorts.com o www.planethollywoodhotels.com y seguir unos simples pasos—ingresar sus datos, cargar los documentos requeridos y enviar la información—los huéspedes estarán listos antes incluso de salir de casa. A su llegada, quienes hayan completado el proceso tendrán acceso a una exclusiva fila rápida, donde sus documentos serán validados de manera ágil, permitiéndoles registrarse más rápido y entrar directamente en modo vacaciones.

Impulsada por tecnología avanzada y segura de hospitalidad, esta nueva herramienta mejora significativamente la eficiencia, asegurando un comienzo más fluido para cada estancia. No solo mejora la experiencia del huésped, sino que también permite a los viajeros disfrutar de inmediato de las amenidades de clase mundial de los resorts—desde playas y piscinas impecables hasta gastronomía gourmet, spas de lujo y entretenimiento único—sin demoras innecesarias.

Blue Diamond Resorts continúa elevando la experiencia todo incluido, y la introducción del Online Pre Check-In refleja su compromiso de hacer que cada momento de las vacaciones cuente. Para más información, visite royaltonresorts.com y planethollywoodhotels.com.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 80 propiedades, que superan las 20,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido que bajo su concepto “Party Your Way” brinda una vibrante y efervescente experiencia sólo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escape de los Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones sólo para adultos serán el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com

