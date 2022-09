BNB Chain y Google Cloud se alian para potenciar las startups de Web3 y blockchain

Por staff

21/09/2022

BNB Chain y Google Cloud han iniciado una colaboración estratégica para permitir que las startups de Web3 y blockchain en fase inicial desarrollen y escalen innovaciones de alto rendimiento, eficientes y sostenibles para los usuarios y toda la industria.

Una combinación de BNB Beacon Chain (antes Binance Chain) y BNB Smart Chain (antes Binance Smart Chain), BNB Chain tiene actualmente más de 1.300 aplicaciones descentralizadas (dApps) activas en múltiples categorías como finanzas descentralizadas (DeFi), metaverso, juegos de blockchain y tokens no fungibles (NFTs) en su ecosistema. Esta colaboración amplía el compromiso de BNB Chain de proporcionar a los desarrolladores talentosos de Web3 la infraestructura básica necesaria para que sus proyectos y dApps se conviertan en partes estables, fiables y valiosas de un ecosistema más amplio.

Las startups que aprovechan la infraestructura de blockchain altamente competitiva y funcional de BNB Chain pueden ahora construir sobre la infraestructura de nube abierta, escalable, fácil de desarrollar, segura y sostenible de Google Cloud. Además, estos proyectos de BNB Chain pueden aprovechar los servicios de Google Cloud para el análisis bajo demanda de los datos de la cadena y el cifrado de los datos mientras se procesan en tiempo real.

Gwendolyn Regina, directora de inversiones de BNB Chain, destacó: “En BNB Chain, nos hemos centrado en identificar y apoyar a los desarrolladores innovadores de Web3, y ahora, al colaborar con Google Cloud, podemos ayudar a estas mismas iniciativas a acceder a la infraestructura en la nube abierta, segura y sin emisiones de carbono que se necesita para fortalecer y escalar sus negocios.”

James Tromans, director de Web3 de Google Cloud, aseguró: “Esperamos colaborar con BNB Chain para proporcionar a los desarrolladores de Web3 la infraestructura de nube más limpia en la que puedan desarrollar y escalar sus aplicaciones. Esto se basa en nuestro trabajo actual para apoyar las necesidades de nuestros clientes en el desarrollo, las transacciones, el almacenamiento de valor y el despliegue de nuevos productos en plataformas basadas en blockchain.”

Como parte de esta colaboración, BNB Chain facilitará el acceso acelerado al Programa Google for Startups Cloud a los desarrolladores elegibles de Web3 en su ecosistema, incluyendo a aquellos bajo el programa de aceleración Most Valuable Builder (MVB). El Programa Google for Startups Cloud proporciona créditos de Google Cloud cada año durante un máximo de dos años, y ayuda a las startups en fase inicial elegibles a establecer y hacer crecer sus negocios. También permitirá a los desarrolladores de Web3 que se unan al programa:

Conéctese con los miembros del equipo de Google Cloud Startup Success y con los expertos técnicos de Google en materia de gestión de datos, análisis de datos, inteligencia artificial (IA), machine learning (ML), seguridad de confianza cero, etc;

Participar en los talleres para desarrolladores de Web3;

Beneficiarse del acceso a la formación y certificación de Google Cloud Skills Boost; y

Únase al grupo de la comunidad global de clientes de Google Cloud.

Organizado por BNB Chain y Binance Labs, el programa de aceleración MVB identifica a los desarrolladores y a las startups que necesitan la base adecuada para seguir construyendo y escalando productos Web3 de vanguardia y dApps para los usuarios. Proporciona a estos proyectos financiación, tutoría y apoyo impulsado por la comunidad.

