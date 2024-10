BNEW 2024 reconoce a las startups claves para la nueva economía

(España) En el marco de la quinta edición de la Barcelona New Economy Week (BNEW), el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) organizó ayer una cena de gala en las instalaciones del DFactory Barcelona, en la que se llevó a cabo el acto de entrega de los Premios a las Mejores Startups de BNEW 2024 reconociendo a la mejor compañía emergente de cada una de las verticales que conforman el evento: Digital Industry, Proptech, Mobility, Talent, Health y Sustainability.

Jaume Collboni, alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, presidió el acto, acompañado del delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, el delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme de la Diputació de Barcelona, Ana Maria Martínez, y la directora general del CZFB, Blanca Sorigué.

Este acto sirvió para reconocer a las mejores startups de cada uno de los verticales que acoge este año el BNEW 2024. En total 170 empresas emergentes presentaron sus candidaturas para poder optar a dichos galardones a través del BNEW Startup Innovation Hub, un punto de encuentro único para compartir los últimos avances tecnológicos en la industria 4.0 y conectar empresas con socios potenciales e inversores. De estas 170 startups el jurado seleccionó un total de 30 finalistas valorando aspectos como el impacto que estas tienen en la industria, la capacidad de los equipos de gestión y las soluciones tecnológicas de alto valor que aportan ventajas competitivas sostenibles. Asimismo, se ha valorado el potencial de crecimiento sostenible de éstas, su capacidad para influir en la economía y la sociedad, y su componente de innovación.

Durante su intervención Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, destacó que “el futuro de la economía local de Barcelona tiene tres factores: el talento, como capacidad de atraer, retener y crear conocimiento; la tecnología, que las empresas y startups usan de forma intensiva; y la industria 4.0 como estrategia también para desarrollar la nueva economía. Me parece muy importante que en cada uno de los proyectos que hemos escuchado, las palabras propósito e impacto se incorporan en su ‘core’ empresarial, algo que queremos en el tejido creativo de Barcelona, su región metropolitana y Cataluña”.

Por su parte, Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, se ha dirigido a las startups premiadas felicitándolas y poniendo en valor que “no se trata solo de tener una buena idea sino que se trata de tener la determinación de hacerla realidad, de no rendirse cuando haya barreras porque lo más importante es luchar por vuestra visión. Vuestras ideas os han llevado hasta aquí, pero vuestro ímpetu será el que os hará avanzar. BNEW, y el mundo necesitan personas valientes que se atrevan a romper moldes, irreverentes que quieran cambiar las reglas y no den por sentado nada”.

Finalmente, Blanca Sorigué, directora general del CZFB, destacó que “cada una de las iniciativas que han participado en el BNEW Startup Innovation Hub son un claro ejemplo de cómo podemos aprovechar las infinitas oportunidades que nos brindan las nuevas tecnologías y la industria 4.0, avanzando así hacia la nueva economía. Y es justamente ese espíritu transgresor el que queremos impulsar desde el Consorci de la Zona Franca de Barcelona con este gran evento que ya se ha consolidado como el gran referente internacional de la nueva economía”.

Mejores startups de BNEW 2024

Entre las 170 startups nacionales e internacionales participantes en esta edición, se ha reconocido a 6 empresas emergentes, una para cada uno de los sectores verticales de BNEW 2024. Los galardonados fueron los siguientes:

Premio a la mejor star tup de BNEW Mobility para Vaivé Logistics: compañía que da respuesta a las necesidades de las empresas del sector logístico ofreciendo una alternativa de transporte de última milla con una flota de vehículos autónomos, eléctricos e inteligentes llamados Ona. Clément Lemardelé, fundador y CEO de Vaivé Logistics recogió el premio.

Premio a la mejor startup de BNEW Aviation para Grasshopper Air Mobility, startup que desarrolla drones eléctricos eVTOL con capacidades de vuelo y conducción autónoma para la logística industrial. El dron insignia de Grasshopper Air Mobility transporta cargas de hasta 350 kg a una distancia de 200 km, integrándose con sistemas logísticos de la Industria 4.0 mediante carga y descarga autónomas. Jakob Saalfrank, Co-founder & CEO de Grasshopper Air Mobility recibió el galardón.

Premio a la mejor startup de BNEW Talent para BIPO: Soluciones integrales de RR.HH. que incluyen la gestión de capital humano, subcontratación de nóminas globales y servicio de empleador registrado en más de 160 mercados globales. Laurent Pierre Sans, director regional de Europa de BIPO, fue el encargado de recibir dicho reconocimiento.

Premio a la mejor startup de BNEW Sustainability para Joltech Solutions: Empresa que fabrica electrodos activados para electrolizadores de agua alcalina (AWE) y electrolizadores de membrana de intercambio aniónico (AEM). Leon Rizzi, CEO de Joltech Solutions recibió el galardón.

Premio a la mejor startup de BNEW Health para Time is Brain. Se trata de un dispositivo médico de clase IIb que permite el registro rápido y el análisis automático del nuevo biomarcador N20, validado y patentado. Alicia Martinez Piñeiro, CEO de Time is Brain recogió el premio en representación de la compañía.

Premio a la mejor startup de BNEW Digital Industry para Omnios Cognitive Solutions: compañía que a través de tecnología de vanguardia, desarrolla productos para filtrar y analizar grandes cantidades de datos, mejorando en última instancia la experiencia laboral de sus clientes al mejorar la eficiencia, la productividad y la satisfacción en sus tareas diarias. Albert Iruela, Cofundador de Omnios Cognitive Solutions, fue el encargado de recoger dicha distinción.

