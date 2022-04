BNPL, una nueva oportunidad para la inclusión financiera en México

Por staff

21/04/2022

El modelo Buy Now Pay Later (BNPL), o Compra Ahora, Paga Después, se está convirtiendo en un detonante de la inclusión financiera en México, un país donde el acceso a productos y servicios financieros sigue siendo un desafío.

Esta alternativa de crédito, facilitada por las plataformas fintech, permite que los usuarios puedan realizar compras en diferentes establecimientos y pagar en una fecha futura a plazos y parcialidades fijas, aún si estos no cuentan con tarjetas de crédito o cuentas bancarias.

De acuerdo a la Asociación de Bancos de México (ABM), siete de cada 10 adultos en el país no tienen acceso a financiamiento y el 53% de la población carece de una cuenta bancaria. Por medio del BNPL, las personas que no cuentan con tarjeta de crédito o débito pueden comprar artículos en línea y adquirir productos a mensualidades en comercios físicos que acepten este tipo de pago, en lugar de tener que comprar al contado.

“Las fintech tenemos la responsabilidad de ayudar a la población y al tejido empresarial. En un país en el que la economía informal es tan grande, un sector amplio de las personas no pueden acceder a servicios y productos financieros porque no pueden comprobar ingresos, no tienen garantías o avales. Las fintech están volteando a ver estos sectores no bancarizados y ofreciendo productos innovadores a la medida de sus necesidades”, señala Mario Hernández, CEO y Fundador de Finvero, plataforma que otorga financiamiento a través de créditos al consumo para empresas y personas.

Ver más: Nueva ventana de crecimiento para las fintech mexicanas

Según cifras de una encuesta realizada por Statista, el método de pago preferido por los mexicanos para realizar compras en internet durante el Buen Fin 2021 fueron tarjetas de crédito (63%) y de débito (43%). Sin embargo, el pago a través de plataformas de BNPL (6%) ganó terreno en este periodo y es una tendencia que se encuentra a la alza.

Un modelo en expansión

El BNPL está ganando fuerza en el ecosistema de pagos en México. De acuerdo con cifras de la Q4 2021 BNPL Survey, elaborada por BusinessWire, se estima que este tipo de pago en el país crecerá 100.3% anual y alcanzará los 2, 837.6 millones de dólares en 2022.

El mismo documento señala que la adopción de pagos de BNPL crecerá de manera constante entre 2022 y 2028 a una tasa anual compuesta de 32%. “Esto significa que en los próximos años más personas utilizarán este modelo y, en consecuencia, la inclusión financiera experimentará un impulso positivo, particularmente en México, pues el acceso a este tipo de productos y servicios tiene grandes beneficios para la población pues les dan herramientas para alcanzar sus metas financieras y tener una mejor calidad de vida”, apunta Hernández.

Ganar-ganar-ganar

Actualmente, según datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2018, elaborada por el INEGI, sólo el 31% de la población mexicana entre 18 y 70 años cuenta con al menos un crédito formal de cualquier tipo.

En este sentido, el modelo Compra Ahora, Paga Después permite que más personas accedan a este tipo de productos, ya que a través del análisis de datos y el uso de sus algoritmos, las fintech son capaces de analizar variables no tradicionales de una manera objetiva para aprobar solicitudes.

“Estos esfuerzos contribuyen al crecimiento económico y tienen un impacto en el bienestar de empresas y ciudadanos. La adopción de este modelo está directamente relacionada con el exponencial desarrollo del comercio electrónico y se traduce en nuevas oportunidades tanto para el ecosistema de ventas digitales como para los establecimientos físicos que adopten este modelo y, por supuesto, los usuarios finales”, agrega el CEO y Fundador de Finvero.