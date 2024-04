BolsaDX: Tu puerta segura, simple y confiable hacia las finanzas digitales

Por staff

02/04/2024

Introducción

En el mundo rápidamente cambiante de las criptomonedas, BolsaDX, un exchange con sede en América Latina, ha emergido como una plataforma líder que prioriza la seguridad, la simplicidad y la confianza para los usuarios de la región. Desde su fundación en 2017, BolsaDX se ha comprometido a proporcionar un entorno fácil de usar, seguro y rico en funciones para comprar, vender y comerciar activos digitales, atendiendo a las necesidades de los traders latinoamericanos, desde principiantes hasta expertos.

Antecedentes y Misión

BolsaDX es una asociación entre Distributed Ledger, Inc. y Microcoins Ltd. Fundada por un grupo de emprendedores visionarios que reconocieron el inmenso potencial de la tecnología blockchain en América Latina, la misión de BolsaDX ha sido cerrar la brecha entre las finanzas tradicionales y la economía cripto emergente. El objetivo principal del exchange es empoderar a los usuarios latinoamericanos para que participen en el sistema financiero global, ofreciéndoles una plataforma confiable y accesible para el trading de criptomonedas.

El equipo detrás de BolsaDX está formado por expertos de la industria y líderes reconocidos. John Michael Francis II, CEO de Distributed Ledger, Inc., ha sido reconocido varias veces en la lista Inc 5000 y ha recibido premios como Negocio del Año y Líderes Emergentes. Tommy Vardell, socio de Distributed Ledger, Inc., es un ex jugador de la NFL y fundador de Northgate Capital, una firma de inversión de $5 mil millones. Jose Sabates, socio e inversor latinoamericano, es un filántropo que ha colaborado con figuras y empresas destacadas de la región.

Por otro lado, Microcoins Ltd cuenta con un equipo global de miembros que han trabajado en exchanges líderes como Binance, KuCoin y Bybit, dirigido por el ex CTO de KuCoin. Este equipo internacional, multilingüe y multicultural, que habla más de 5 idiomas, utiliza un motor de tercera generación que les permite lanzar rápidamente sistemas de trading desde cero.

Una Plataforma Segura y Amigable para el Usuario

BolsaDX pone un fuerte énfasis en la seguridad, asegurando que los fondos y la información personal de los usuarios estén protegidos en todo momento. La plataforma incorpora medidas de seguridad de vanguardia, como autenticación de múltiples factores y almacenamiento en frío, para protegerse contra posibles amenazas. Además, la interfaz intuitiva y el diseño amigable del exchange hacen que sea simple tanto para principiantes como para traders experimentados navegar por la plataforma con facilidad. La integración perfecta con la aplicación móvil de BolsaDX permite a los usuarios acceder a sus cuentas y operar desde cualquier lugar, brindando flexibilidad y conveniencia a los traders latinoamericanos.

Recursos Educativos Completos

Reconociendo la importancia de la educación financiera en la adopción de criptomonedas, BolsaDX ha invertido fuertemente en la creación de una biblioteca completa de recursos educativos. Desde guías para principiantes hasta estrategias avanzadas de trading, el exchange ofrece una gran cantidad de información para ayudar a los usuarios de todos los niveles a tomar decisiones informadas y navegar con confianza por el complejo mundo del trading de criptomonedas.

Trading Spot y de Futuros

BolsaDX ofrece tanto trading spot como de futuros, brindando a los usuarios una amplia gama de oportunidades de inversión. Actualmente, el exchange admite una gran variedad de criptomonedas, incluyendo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE), Ripple (XRP), Ordinals (ORDI), Shiba Inu (SHIB) y Luna Classic (LUNC). Esta extensa lista de activos digitales permite a los usuarios crear portafolios bien diversificados y aprovechar las tendencias del mercado.

Proyectos de Tokens en Curso

BolsaDX está desarrollando activamente varios proyectos de tokens para mejorar aún más su ecosistema y proporcionar valor adicional a sus usuarios. Estos proyectos incluyen:

1. MXNC: Una stablecoin latinoamericana vinculada al peso. 2. MXNS: Una stablecoin vinculada a la plata. 3. MXUSD: Una stablecoin vinculada al dólar estadounidense. 4. SMT: Simple Mining Token aprovecha y tokeniza activos sostenibles en toda América Latina, con el objetivo de modernizar tanto la minería tradicional como la de criptomonedas. Al mantener SMT, los usuarios pueden ganar dividendos en stablecoins.

Lanzamiento del Token SMT

BolsaDX está realizando un soft launch de su primera venta de tokens y airdrop para el proyecto Simple Mining Token (SMT). La oferta total de SMT es de 87.25 mil millones de tokens. Los snapshots y airdrops se realizarán 4 veces al mes a partir del 1 de abril de 2024. Todas las transacciones de acuñación y quema se registrarán en IPFS con un hash. Además, los usuarios que creen una cuenta en Trade.BolsaDx.lat recibirán un 10% adicional de tokens SMT.

Para obtener más información sobre cómo participar en la venta de tokens y el airdrop de SMT, visite https://tokens.bolsadx.lat/smt/.

Promoviendo la Inclusión Financiera

La misión de BolsaDX va más allá de simplemente proporcionar una plataforma para el trading de criptomonedas. El exchange está comprometido con la promoción de la inclusión financiera en América Latina, una región donde una parte significativa de la población permanece sin bancarizar o desatendida por las instituciones financieras tradicionales. Al aceptar monedas locales y ofrecer acceso a criptomonedas, BolsaDX está ayudando a nivelar el campo de juego y brindar oportunidades para que las personas participen en la economía global, independientemente de su situación financiera.

Conclusión

A medida que la industria de las criptomonedas continúa evolucionando y madurando, BolsaDX se mantiene a la vanguardia en brindar una puerta de entrada segura, simple y confiable a las finanzas digitales para los usuarios latinoamericanos. Con su plataforma amigable, compromiso con la seguridad, recursos educativos integrales y proyectos de tokens en curso, el exchange está bien posicionado para desempeñar un papel significativo en la configuración del futuro de las finanzas en la región. A medida que más personas descubren el potencial de las criptomonedas, BolsaDX está preparado para convertirse en la plataforma de referencia para los traders latinoamericanos que buscan invertir en el mercado de activos digitales y tomar el control de su futuro financiero.

