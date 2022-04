Bomba SLS de alta potencia de Nikkiso provee operaciones de misión para la industria espacial

TEMECULA, California, April 05, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — El Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales (Grupo) de Cryogenic Industries, una parte de Nikkiso Co., Ltd (Japón), se enorgullece en proveer uno de los sistemas de soporte de lanzamiento más grandes conocidos en el mundo. Durante más de cuatro décadas, el Grupo provee sistemas operativos ininterrumpidos (24/7) para la industria espacial y de lanzamiento.

Estas unidades deben suministrar una operación continua para cumplir con las tareas de la misión. La confiabilidad es fundamental para un lanzamiento de cohetes de alta potencia y las bombas necesitan operar ininterrumpidamente durante el lanzamiento. El Grupo es seleccionado constantemente por sus sistemas de apoyo al lanzamiento por sus 70 años de experiencia, nivel de servicio y capacidad para ofrecer soporte local.

Diseñado, desarrollado y fabricado por la Unidad de Bombas Criogénicas del Grupo (Nikkiso ACD), la unidad HD SLS es una adición robusta y altamente confiable a su línea de bombas de alta presión/ alto flujo. Estas bombas y sus sistemas correspondientes están diseñados específicamente para los rigurosos requisitos de esta aplicación, incluyendo amplias relaciones de descenso, tiempo mínimo de enfriamiento y tiempo medio máximo entre revisiones (MTBO).

“Nos enorgullece jugar un rol en la creciente industria espacial y poder ofrecer el rendimiento y confiabilidad que se requieren en misiones de tal relevancia”, según Daryl Lamy, presidente y director ejecutivo de Nikkiso ACD / Nikkiso Cryo.

Nikkiso ACD cuenta con más de 70 años de experiencia en aplicaciones de bombeo de alta presión, y miles en funcionamiento durante ese tiempo.

Cryogenic Industries, Inc. (ahora miembro de Nikkiso Co., Ltd.) fabrica equipos de procesamiento de gas criogénico diseñados y plantas de proceso a pequeña escala para las industrias de gas natural licuado (GNL), servicios de pozos y gas industrial. Cryogenic Industries, fundada hace más de 50 años, es la empresa matriz de ACD, Cosmodyne y Cryoquip y un grupo comúnmente controlado de aproximadamente 20 entidades operativas.

Para más información visite, www.nikkisoCEIG.com y www.nikkiso.com .

