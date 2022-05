“Boomers Go Digital”: la importancia de esta generación para el mundo online

10/05/2022

Por: Rodrigo Moyano, CGO Grupo RAYA

Como ocurre con todo cambio de paradigma, siempre existen quienes no se sienten acordes a los nuevos tiempos. La llegada de la era digital no está exenta de aquello, pero vale la pena evitarlo al máximo, sobre todo por el aporte significativo que distintos puntos de vista pueden generar en medio de las nuevas tecnologías.

Es en este contexto que los baby boomers se han convertido en un actor esencial dentro del mundo de internet y todo lo que este significa para la desarrollada aldea global en la que ha devenido el planeta.

Si bien la categoría de baby boomers nació en Estados Unidos en referencia al gran boom demográfico que se vivió en el país del norte entre 1946 y 1965, se trató de un fenómeno que se replicó en diferentes partes del mundo, entre los que Chile no fue la excepción.

Por sus características, donde destacan la familia, el amor y la integridad como valores fundamentales -así como también la importancia del estatus social- los boomers corresponden a un segmento atractivo para la economía y el desarrollo de un país, especialmente si consideramos que corresponden a cerca del 25% de la población en el mundo y cerca del 7% en Chile, según el último Censo.

“Boomers” en el marketing digital

Uno de los principales atractivos de esta generación, que actualmente tiene entre 55 y 75 años aproximadamente, es su poder adquisitivo. Además, con la propagación del coronavirus, 2020 se convirtió, sin duda, en el año en que los boomers se volcaron a lo digital.

Si de marketing online se trata, no son los millennials ni la generación X o Z a quienes debemos apuntar o, al menos, no principalmente. Esto porque, a pesar de no representar un porcentaje demográfico significativo en Chile, diversos estudios indican que los boomers son quienes tienen el mayor poder adquisitivo. Sin ir más lejos, a nivel mundial, entre sus manos está hasta el 70% de la riqueza del planeta.

Se trata, en definitiva, de un target importante por su alto poder adquisitivo. Después de todo, como titula eMarketer en uno de sus artículos, más vale ser amable con los boomers porque son ellos quienes tienen el dinero desde que el Covid-19 llegó a nuestras vidas.

Aportes de la experiencia de los “boomers” en la tecnología

Pero no sólo de dinero vive la humanidad y mucho menos la tecnología. Aunque sí se trata de un factor relevante, la importancia de los baby boomers en el ámbito digital también recae en los aportes que estos pueden entregar a nivel de valores y experiencia.

Los boomers corresponden a una generación esencialmente migrante desde el punto de vista digital. Si en los inicios de la vorágine tecnológica que no se ha detenido hasta hoy debieron esforzarse por manejar los nuevos aparatos electrónicos con sistemas más complejos a los que se habían acostumbrado, con la propagación de la pandemia muchos se vieron obligados a desarrollar mayores habilidades en lo digital.

Esto llevó a que muchas empresas cambiaran sus estrategias de marketing para apuntar a este nuevo público que se abocaba en masa al ecommerce, a las plataformas de comunicación online, a informarse a través de internet y, también, al teletrabajo.

Desde esta perspectiva, la generación nacida posterior a la Segunda Guerra Mundial, dadas sus propias características, aportan nuevos conocimientos y experiencias que facilitan un mayor desarrollo de la creatividad, la inteligencia y la inclusión tecnológica.