Bose renueva su auriculare de alta gama

Por staff

17/09/2023

Bose ha anunciado los nuevos auriculares inalámbricos de gama alta QuietComfort Ultra.

Tienen micrófono, puerto USB tipo C de recarga, una autonomía de 24 h que se me hace poco, y un tiempo de recarga desde cero de tres horas que se me hace mucho respecto a modelos anteriores de la compañía. Tienen cancelación activa de ruido y «audio immersivo», que es la forma de Bose de llamar al audio espacial. Con este activo la autonomía cae a las 18 h. Los controles pasan a ser táctiles, aunque mantiene un botón para reproducción/pausa y contestar llamadas. Se pueden usar por un cable de 3.5 mm.

Los últimos auriculares insignia de Bose se parecen mucho a sus predecesores aunque se ha aplicado un nuevo “tratamiento metálico” a sus varillas anchas y sensibles al tacto para que se asemejen a los nuevos auriculares.

Según Bose, la nueva tecnología de procesamiento de señales, el chipset y un micrófono avanzado permiten captar la voz desde todos los ángulos, incluso en entornos ruidosos.

La marca promete mejoras en el sonido y en la cancelación de ruido gracias a “un sistema completamente rediseñado que incluye procesamiento de señal patentado, un conjunto de chips robusto y micrófonos avanzados”. Integran una nueva tira táctil capacitiva en el auricular derecho desde la que se controla el volumen y determinados atajos. Justo a su lado se encuentra el botón de emparejamiento para la conexión Bluetooth y un botón multifunción para modos de escucha. Al otro lado, en el auriculares derecho, una lux LED indica la conexión y un puerto de 2,5 mm facilita la unión mediante cable a otros dispositivos y la carga del mismo.

