Brasil bloqueó la red social X

Por staff

31/08/2024

(Brasil) Brasil inició el bloqueo en el país de la red social X de Elon Musk el sábado en la madrugada, haciéndola inaccesible en gran medida a través de internet y aplicaciones móviles.

Los tres mayores operadores de telecomunicaciones de Brasil han comunicado al regulador de telecomunicaciones Anatel que bloquearon el acceso a la plataforma de mensajería X .

Los tres operadores son TIM Brasil, respaldado por Telecom Italia; Telefónica Brasil, la unidad local de la española Telefónica; y Claro de América Móvil, dijo el jefe de Anatel Carlos Baigorri, según UOL.

La medida agrava una disputa de varios meses entre Musk y un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil respecto a la libertad de expresión, cuentas de usuarios de extrema derecha y desinformación. El juez Alexandre de Moraes ordenó la suspensión el viernes.

De Moraes le advirtió a Musk el miércoles por la noche que X podría ser bloqueada en Brasil si no acataba su orden de nombrar a un representante, y estableció un plazo de 24 horas. La empresa no tiene un representante en el país desde hace algunas semanas.

“Elon Musk mostró su total falta de respeto por la soberanía brasileña y, en particular, por el poder judicial, erigiéndose como una verdadera entidad supranacional e inmune a las leyes de cada país”, escribió De Moraes en su decisión el viernes.

La plataforma dejó de mostrar actualizaciones y, en su lugar, aparecieron avisos que indicaban que “la conexión fue rechazada”. Los intentos de acceso a través del antiguo dominio twitter.com también resultaron infructuosos.

El juez dijo que la plataforma permanecerá bloqueada hasta que cumpla sus órdenes, y también fijó una multa diaria de 50.000 reales (8.900 dólares) para las personas o compañías que utilicen redes virtuales privadas (VPN, por sus siglas en inglés) con el fin de acceder a X.

“Este es un día triste para los usuarios de X en todo el mundo, especialmente los de Brasil, a los que se les está negando el acceso a nuestra plataforma. Desearía que no hubiera tenido que llegar a esto, me parte el corazón”, dijo la directora general de X, Linda Yaccarino, el viernes por la noche, y señaló que el país sudamericano no está haciendo valer su promesa constitucional de prohibir la censura.

El jueves por la noche, X publicó en su página oficial de Asuntos Gubernamentales Globales que preveía que De Moraes suspendería a X “simplemente porque no acatamos sus órdenes ilegales de censurar a sus opositores políticos”.

“Cuando intentamos defendernos en los tribunales, el juez De Moraes amenazó con enviar a la cárcel a nuestra representante legal brasileña. Aun después de que ella renunció, el juez congeló todas sus cuentas bancarias”, escribió la empresa.

X ha tenido roces con De Moraes por rehusarse a cumplir las órdenes de bloquear a ciertos usuarios.

Entre las cuentas que la plataforma había cerrado anteriormente por órdenes de Brasil están las de legisladores afiliados al partido derechista del expresidente Jair Bolsonaro y de activistas acusados de socavar la democracia brasileña. Los abogados de X le enviaron un documento al Supremo Tribunal Federal en abril, en el cual señalaron que desde 2019 había suspendido o bloqueado a 226 usuarios.

En su decisión del viernes, De Moraes mencionó ciertas declaraciones de Musk que, afirmó, son evidencia de que la conducta de X “claramente pretende seguir alentando publicaciones con extremismo, discurso de odio y discurso antidemocrático, y tratar de ponerlas fuera del control jurisdiccional”.

El jueves por la noche, Starlink, el proveedor de internet satelital propiedad de Musk, dijo en X que esta semana De Moraes congeló sus finanzas, impidiéndole hacer cualquier transacción en el país, donde tiene más de 250.000 clientes.

“Esta orden se basa en una determinación infundada de que Starlink debería ser responsable de las multas impuestas —inconstitucionalmente— en contra de X. Fue emitida en secreto y sin permitirle a Starlink nada del debido proceso de ley garantizado por la Constitución de Brasil. Pretendemos atender el asunto jurídicamente”, señaló Starlink en su comunicado. El despacho jurídico que representa a Starlink le dijo a la AP que la compañía apeló, pero que no haría más comentarios.

Musk les respondió a personas que compartían los reportes sobre la congelación, y añadió insultos dirigidos a De Moraes. “Este tipo @Alexandre es un delincuente de la peor clase, disfrazado de juez”, escribió.

Posteriormente Musk publicó en X que SpaceX, que maneja Starlink, proporcionará servicio de internet gratuito en Brasil “hasta que el asunto sea resuelto”, ya que “no podemos recibir pagos, pero no queremos dejar fuera a nadie”.

En su decisión, De Moraes dijo que ordenó congelar los activos de Starlink debido a que X no tenía dinero suficiente en sus cuentas para cubrir las crecientes multas, y argumentando que las dos compañías forman parte del mismo grupo económico.

Ver más: Alerta! Latinoamérica bajo amenaza de ciberataques y hackeos

Ver más: Ataques contra smartphones rompen récord en América Latina

Ver más: Ciberseguridad: ¿Estamos realmente protegidos?